Finanztest: Die teuersten und die günstigsten Immobilien

13.7.2022 – Vielen Interessenten machen explodierende Bauzinsen einen Strich durch die Rechnung. Dazu kommt, dass die Preise und Nebenkosten trotzdem weiter anziehen. In den sieben deutschen Metropolen sind Eigenheime für Normalverdiener bereits unerschwinglich, so Finanztest in der August-Ausgabe.

Vielerorts wird der Immobilienkauf zum Kraftakt. Seit Jahresbeginn haben sich die Zinsen für Hypothekendarlehen verdreifacht. Selbst genutztes Wohneigentum wurde im Schnitt um 12,4 Prozent teurer. Objekte in den sieben deutschen Metropolen sind für Normalverdiener schlicht unbezahlbar.

Zu diesen Ergebnissen kommt die Stiftung Warentest. Sie hat Immobilienpreise und Mieten für alle 401 Städte und Landkreise analysiert. Die Ergebnisse der Auswertung für 57 Regionen haben die Tester in ihrer Zeitschrift Finanztest 8/2022 veröffentlicht. Die kompletten Angaben können Nutzer auf der Webseite nachlesen.

Informationen zum Vergleich

Als Basis für den Vergleich dienten Daten der VDP-Research GmbH. Das Unternehmen erstellt Analysen im Auftrag aller Bankinstitute, die über die Spitzenverbände der Bankengruppen organisiert sind.

Für den Bericht wertete VDP „die Immobilienverkäufe bis Ende 2021“ aus. Als Basis für den Preisvergleich nennt die Redaktion rund 350.000 Immobilienverkäufe, die von etwa 700 Banken finanziert wurden. „Es handelt sich um tatsächlich gezahlte Preise und nicht um Annoncen oder Maklerumfragen“, unterstreichen die Tester im Heftbericht.

Die Finanztest-Ausgabe enthält einen Überblick über Durchschnittspreise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser in unterschiedlicher Lage und Ausstattung.

Außerdem haben die Tester die Wohnungsmieten und die Spanne des Kaufpreis-Miete-Verhältnisses in der jeweiligen Region verglichen. Bereits in den beiden Vorjahren hatte Zeitschrift einen „Immobilien-Vergleich“ im Sommer vorgestellt (VersicherungsJournal 19.7.2021, 27.7.2020).

Zinsschock lässt Eigenheimtraum platzen

Trotz großer regionaler Unterschiede sind die Preise für Wohnimmobilien 2021 weiter gestiegen, im Schnitt um 12,4 Prozent. Insbesondere legten die Kaufpreise in den sieben deutschen Großstädten stärker zu als die Mieten. „In Hochpreis-Städten wie München, Hamburg, Frankfurt am Main oder Berlin können sich Normalverdiener heute kein Eigenheim mehr leisten“, heißt es im Heftbericht.

Die große Nachfrage für ein begrenztes Angebot und die daraus resultierenden hohen Quadratmeterpreise sind aktuell aber nur eine Seite der Medaille. Dramatisch dürften für potenzielle Käufer explodierende Bauzinsen sein, „die den Traum vom Eigenheim platzen lassen“, wie die Tester schreiben.

Ein Darlehen mit einer Zinsbindung von 15 Jahren koste aktuell nicht mehr 1,10 Prozent wie im Vorjahr, sondern 3,50 Prozent im Jahr. Dazu kommen drastisch gestiegene Nebenkosten für Heizung und Strom.

Wohnungen: Höchste und niedrigste Kauf- und Mietpreise Günstigste Städte für den Kauf (Euro pro Quadratmeter)* Suhl 1.915 Gera 1.950 Eisenach 2.135 Teuerste Städte für den Kauf (Euro pro Quadratmeter)* München 14.860 Hamburg 12.020 Frankfurt am Main 10.740 Niedrigste Neuvertragsmieten (Euro pro Quadratmeter)* Pirmasens 7,40 Gera 7,90 Dessau-Roßlau 8,50 Teuerste Neuvertragsmieten (Euro pro Quadratmeter)* München 37,20 Hamburg 31,20 Frankfurt am Main 31,20

Wer mietet, ist finanziell im Vorteil

Immobilienkäufer stellen sich derzeit finanziell schlechter als Mieter. Die Kaufpreise sind laut Finanztest in den vergangen drei Jahren um 30 Prozent nach oben geklettert. Die Neuvertragsmieten legten gerade mal um zehn Prozent zu. In vielen Großstädten kosteten Eigentumswohnungen mittlerweile das 30-Fache der Jahresmieten für vergleichbare Objekte.

Zum Vergleich: 2020 mussten Käufer für eine gleichwertige Eigentumswohnung im Bestand im Mittel 25,7 Jahres-Nettokaltmieten auf den Tisch legen (20.5.2021), wie die Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG in ihrem „Wohnatlas“ vorrechnet. 2019 waren es noch 24 Jahresmieten (28.8.2020).

Die Experten sprechen derzeit bei einem Vervielfältiger von maximal 25,0 von einem noch vergleichsweise moderaten Kaufpreisniveau. Den höchsten Vervielfältiger weist derzeit Hamburg aus (43,2). München, Berlin und Potsdam liegen auch über 40 Jahresnettokaltmieten, so die Postbank (14.6.2022).

Einbruch auf dem Immobilienmarkt wird nicht erwartet

Finanztest sieht in 173 der 401 Landkreise und kreisfreien Städte aber noch gute Optionen für Interessenten mit 2.500 Euro pro Quadratmeter für eine Eigentumswohnung, zum Beispiel in Magdeburg, Salzgitter oder Gelsenkirchen.

Einen Preiseinbruch für den deutschen Immobilienmarkt erwartet Andreas Kunert, Immobilienexperte bei VDP-Research, nicht. „Für 2022 rechnen wir mit einem Preisanstieg von 5,3 Prozent bei Einfamilienhäusern und mit 5,9 Prozent bei Eigentumswohnungen, also etwas unter der Inflationsrate“, zitiert Finanztest den Experten.

Der Zinsanstieg werde die Nachfrage zwar dämpfen, aber wegen der hohen Inflation blieben Immobilien als klassische Sachwerte bei vermögenden Anlegern gefragt.

Die Ausgabe 8/2022 von Finanztest ist für 6,50 Euro im Handel erhältlich oder kann als PDF-Datei für 5,99 Euro online erworben werden. Die elektronische Version des Artikels kann für 3,50 Euro online abgerufen werden.