Finanzsystem erlebt eine Art Stresstest in Echtzeit

10.5.2023 – Trotz der Turbulenzen auf den internationalen Bankenmärkten erweist sich das deutsche Finanzsystem aus Sicht der Bafin bisher als stabil. Weitere Zinserhöhungen werden keinesfalls ausgeschlossen. Der Zinsanstieg hat nach vorläufigen Zahlen im letzten Jahr die Kennzahlen der Lebensversicherer weiter verbessert. Alle hatten zum Jahresende eine ausreichende SCR-Bedeckung. In der Krankenversicherung hat sich die Inflation noch nicht nennenswert auf die Höhe der Versicherungsleistungen und Kosten ausgewirkt. Stark betroffen von der hohen Inflationsrate sind insbesondere die Zweige Kraftfahrt, Feuer, Wohngebäude und Hausrat. Das berichtete die Behörde am Dienstag vor der Presse.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) am Dienstag seine Jahrespressekonferenz veranstaltet. Vorgestellt wurde zudem der Jahresbericht 2022, der auch Prognoserechnungen enthält. Der Bericht war bis zum Redaktionsschluss auf der entsprechenden Internetseite der Behörde noch nicht verfügbar.

Zinserhöhungen lösen Turbulenzen aus

Trotz der Turbulenzen auf den internationalen Bankenmärkten erweist sich das deutsche Finanzsystem aus Sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) bisher als stabil.

„Seit März durchlebt das weltweite Finanzsystem eine Art Stresstest in Echtzeit“, sagte der Präsident der Behörde, Mark Branson. Bereits vor einem Jahr hatte er festgestellt, dass eine weiter steigende Inflation Zinsanhebungen immer wahrscheinlicher machen würden. (VersicherungsJournal 4.5.2022). Jetzt gab es eine weitere Warnung: Es sei nicht sicher, dass die schwierige Phase beendet sei.

„Stressphasen entwickeln sich oft in Schüben. Weitere Zinserhöhungen sind keinesfalls ausgeschlossen. Zugleich sind noch nicht alle Effekte der bisherigen Zinsanstiege sichtbar. Bewertungen werden in vielen Märkten nur zeitverzögert korrigiert“, so die Beobachtung des Bafin-Chefs.

Auf die gegenläufigen Effekte der Zinswende auf Versicherungs-Unternehmen ging Branson nicht ein. Darauf hatte bereits Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht, im September letzten Jahres in einer Rede hingewiesen. Im Jahresbericht 2022 gab es dazu quasi eine Art Update.

Zinsanstieg verbessert Kennzahlen

Die Lage der Lebensversicherer hatte die Bafin auch im Niedrigzinsumfeld als robust eingeschätzt. Der Zinsanstieg hat nach vorläufigen Zahlen im letzten Jahr die Kennzahlen weiter verbessert. Zum Jahresende 2022 hatten alle Lebensversicherer in Deutschland eine ausreichende SCR-Bedeckung. Ein weiterer Aufbau der Zinszusatzreserve war auf Branchenebene nicht erforderlich.

Die Kehrseite: In der Kapitalanlage, insbesondere bei festverzinslichen Wertpapieren, werden stille Lasten aufgebaut. Wenn die Anlagen bis zur Endfälligkeit gehalten werden können, stellt dies kein Problem dar. Schwieriger wird es allerdings, wenn aufgrund höherer Stornos zusätzlicher Liquiditätsbedarf entsteht.

Die laufende Gesamtverzinsung in der kapitalbildenden Lebensversicherung bezifferte die Bafin im Branchendurchschnitt mit 1,9 Prozent. In 2023 werden 2,1 Prozent erwartet. Erste Lebensversicherer haben bereits angekündigt, ihre Überschussbeteiligung 2023 anzuheben.

Keine nennenswerte Inflation in der Medizin

Für die 46 von der Bafin beaufsichtigten Krankenversicherer wurde insgesamt festgestellt, dass das insbesondere durch den Zinsanstieg geprägte Umfeld aus ökonomischer Sicht tragbar ist. Die Kapitalanlagen sind in der Regel langfristig. So dürfte es zunächst keine wesentlichen Auswirkungen auf die Verzinsung geben,

Zukünftig hält die Bafin positive Effekte für möglich. Bislang hat sich auch die gestiegene Inflation noch nicht nennenswert auf die Höhe der Versicherungsleistungen und Kosten ausgewirkt.

Die Beitragsanpassungen für 2023 in der Vollversicherung betreffen rund 40 Prozent der Versicherten in mindestens einem Tarifbaustein. 1,2 Milliarden Euro setzten die Krankenversicherer insgesamt ein, um Beitragserhöhungen abzufedern.

Schaden-/Unfallversicherer kämpfen mit hoher Inflation

Stark betroffen von der hohen Inflationsrate sind dagegen die Schaden- und Unfallversicherer, insbesondere die Zweige Kraftfahrt, Feuer, Wohngebäude und Hausrat. Frühzeitig und mehrfach hatte die Bafin deshalb dazu aufgefordert, diese Entwicklung im Jahresabschluss 2022 und in der Tarifierung zu berücksichtigen.

Nach den vorliegenden Daten wurde und wird entsprechend reagiert. In Kraftfahrt beispielsweise wurden die Rückstellungen für Versicherungsfälle auch für die Vorjahre erhöht. Viele Versicherer haben die Prämien im Bestand und im Neugeschäft teilweise deutlich nach oben angepasst.

Ende 2022 haben alle Schaden-/Unfallversicherer eine ausreichende SCR-Bedeckung nachgewiesen. Die Quote ist relativ konstant im Vergleich zu den Lebensversicherern, da es keine langfristigen Garantien gibt und die durchschnittliche Dauer der Kapitalanlagen kürzer ist.