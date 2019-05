Finanzstärke: GDV sieht Versicherer gut aufgestellt

29.5.2019

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. hat die SFCR-Berichte für das Jahr 2018 der Lebens- sowie Schaden-/Unfallversicherer ausgewertet. Demnach ist die SCR-Nettoquote ohne Übergangsmaßnahmen der Lebensversicherer von 266 Prozent auf 317 Prozent gestiegen. Die anrechenbaren Eigenmittel bezifferte der Verband auf 127 Milliarden Euro.

In Schaden/Unfall belaufen sich diese auf 111 Milliarden Euro. Die Bedeckungsquote liegt hier bei 291 (2017: 295 Prozent). „Die deutschen Versicherer sind auch auf extreme Schadenereignisse, die statistisch nur einmal in 200 Jahren auftreten, gut vorbereitet“, hebt der GDV als Fazit hervor. Weitere Hintergrundinfos zur Solvenzsituation hat der Versichererverband in einem vierseitigen PDF-Dokument (530 KB) zusammengestellt.

3 Die Werte unterscheiden sich von den oben genannten Zahlen, da hier die größte gemeinsame Stichprobe der Versicherungsunternehmen seit Einführung von Solvency II verwendet wurde und die Stichprobe entsprechend kleiner ist. (Bild: GDV)

Wie sich die Finanzstärke auf Ebene der einzelnen Gesellschaften entwickelt hat, haben die Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH und die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH bereits vor einigen Wochen analysiert (VersicherungsJournal 25.4.2019, 6.5.2019, 22.5.2019).