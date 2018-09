Finanzreserven der Krankenkassen steigen auf Rekordhoch

5.9.2018

Mit 120,3 Milliarden Euro haben die gesetzlichen Krankenversicherer nach den vorläufigen Finanzergebnissen im ersten Halbjahr 2018 etwa 720 Millionen Euro mehr eingenommen als ausgegeben (rund 119,6 Milliarden Euro). Dies teilte das Bundesgesundheits-Ministerium (BMG) am Dienstag mit. In den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres war der Überschuss noch in etwa doppelt so hoch ausgefallen (VersicherungsJournal 11.9.2017).

Für fast alle Kassenarten stand ein Plus zu Buche, wie aus den BMG-Daten weiter hervorgeht. Lediglich die Landwirtschaftliche Krankenversicherung hatte ein Minus im mittleren einstelligen Millionenbereich zu verzeichnen. Den größten Überschuss erzielten mit fast 400 Millionen Euro die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOKen). Bei den Ersatzkassen lag der Überschuss bei rund 150 Millionen Euro, bei den Betriebskrankenkassen (BKKen) sowie und der Knappschaft-Bahn-See im hohen zweistelligen Millionenbereich. Für die Innungskrankenkassen (IKKen) weist das Ministerium ein Plus im mittleren zweistelligen Millionenbereich aus.

Die Finanzreserven der Krankenkassen lagen Ende Juni 2018 erstmals über der Marke von 20 Milliarden Euro, wie das BMG weiter mitteilte. Dies entspreche im Durchschnitt mehr als einer Monatsausgabe und damit mehr als dem Vierfachen der gesetzlich vorgesehenen Mindestreserve. Es spreche alles dafür, dass die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) auch das Gesamtjahr 2018 mit einem deutlichen Überschuss abschließen werde, heißt es weiter.

Bundesgesundheits-Minister Jens Spahn kommentierte die Finanzentwicklung wie folgt: „Unser Versichertenentlastungs-Gesetz (VersicherungsJournal 6.8.2018) ist der richtige Schritt. Die Reserven der Kassen steigen wegen der guten wirtschaftlichen Lage immer weiter an. Davon sollen auch die Beitragszahler profitieren. Deshalb müssen die Krankenkassen mit zu hohen Finanzreserven künftig einen Teil ihrer Rücklagen über geringere Zusatzbeiträge abbauen.“ Weitere Details zur Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben – auch auf Ebene der Leistungsbereiche – können auf dieser Internetseite nachgelesen werden.