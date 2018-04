Finanzministerium bereitet LVRG-Evaluierung vor

20.4.2018 – Bei der anstehenden Überprüfung des Lebensversicherungs-Reformgesetzes kommen unter anderem die Abschlusskosten und die Zinszusatzreserve in der Lebensversicherung auf den Prüfstand. Über den in Vorbereitung befindlichen Evaluierungsbericht will das Ministerium im Lauf des Jahres berichten. Gegen einen möglichen Provisionsdeckel hat sich der Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische ausgesprochen.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) steht in der Pflicht, das Lebensversicherungs-Reformgesetz (LVRG) zum Stichtag 1. Januar 2018 zu evaluieren.

Zum derzeitigen Stand des Verfahrens erklärte ein Ministeriumssprecher gegenüber dem VersicherungsJournal: „Ein entsprechender Evaluierungsbericht befindet sich derzeit in Vorbereitung.“ Das Ministerium werde im Laufe des Jahres hierüber berichten.

Im Zuge dieser Evaluierung würden die Auswirkungen einer Reihe von Maßnahmen (einschließlich der Bestimmungen zur Zinszusatzreserve (ZZR)) überprüft. Weitergehende Angaben machte der Sprecher nicht.

Auf eine Änderung der ZZR drängt unter anderem die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) (VersicherungsJournal 2.10.2017).

Provisionsdeckel befürchtet

In der Branche wird befürchtet, dass der Gesetzgeber auf ein weiteres Absenken der Abschlusskosten bei einer Lebensversicherung drängen könnte.

Das Ministerium dürfte im Rahmen der Evaluierung eine Verbändeanhörung durchführen und auch wissenschaftliche Stellungnamen einholen.

Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) dürfte ihre Erfahrungen mit dem LVRG einbringen. Die Behörde hatte zuletzt einen Provisionsdeckel zwischen 2,5 bis vier Prozent ins Spiel gebracht. Damit hatte die Versicherungsaufsicht bereits kontroverse Reaktionen ausgelöst (VersicherungsJournal 13.4.2018).

Gute Beratung kostet Geld und ist nicht zum Nulltarif zu haben. Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische

Warnung vor falscher Richtung

Gestern hat sich auch der Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische zu Wort gemeldet. En Provisionsdeckel führe in die falsche Richtung und helfe weder den Verbrauchern noch den Versicherungsvermittlern, erklärten die Vorstände Dr. Herbert Schneidemann (Vorsitzender) und Martin Gräfer:

„Gute Beratung kostet Geld und ist nicht zum Nulltarif zu haben.“ So müssten etwa bei der Berufsunfähigkeits-Versicherung die Kunden umfassend von Personen aufgeklärt und beraten werden, die auch das Fachwissen mitbrächten.

Auch sei den Verbrauchern bewusst, dass beim Abschluss einer Versicherung ein Teil für Provisionen vorgesehen sei. Schließlich werde schnell vergessen, dass Provisionen auf bis zu acht Jahre gestreckt würden, schreiben die beiden Vorstände.

Wichtige Einnahmequelle

Provisionen seien eine wichtige Einnahmequelle für Versicherungsvermittler. Und in den letzten drei Jahren sei die Höhe der Provisionen durch Eingriffe der staatlichen Regulierung stark reduziert worden.

„Wer solche Forderungen nach Kürzungen von Provisionen aufstellt, sollte sich selbst fragen, ob man selbst auf einen derartigen Gehaltsverzicht bereit wäre“, erklärten die Vorstände der Bayerischen weiter. Auch habe der Verbraucher ja die Wahl, ob er sich gegen Honorar beraten lassen wolle oder ob er den provisionsbasierten Vertrieb vorziehe.