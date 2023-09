Finanzminister Lindner bittet Vermittler um Unterstützung

8.9.2023

Das Bundesministerium der Finanzen (BFM) hat beim AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. angeklopft und um Mithilfe gebeten. Es geht um die Vorgabe mit dem sperrigen Namen „Altersvorsorge-Produktinformations-Blattverordnung“ und hierbei um eine sogenannte Gesetzesfolgenabschätzung.

Heißt, das BFM will wissen, ob die Produktinformations-Blätter für geförderte Produkte (VersicherungsJournal 21.8.2014) in der Praxis Vorteile gebracht haben oder nicht. „Gefragt sind dafür auch Erfahrungen von Vermittlern von Riester- und Rürup-Renten mit dem Altersvorsorge-Produktinformations-Blatt“, schreibt der AfW in einer Mitteilung.

Finanzminister Christian Lindner (Archivbild: Brüss)

Es würden keine genauen Fallzahlen benötigt. „Vielmehr wird um eine Einschätzung der neuen Regelungen auf der Grundlage der individuellen Erfahrungen gebeten“, so der Verband. Die Beantwortung der Fragen dauere in etwa 15 Minuten und sei bis zum 30. September möglich. Vermittler können hier an der Umfrage teilnehmen.

„Gern unterstützen wir diese Umfrage, geht es schließlich auch darum, vielleicht zu einem Bürokratieabbau und einem Rückbau der Informationsüberflutung zu kommen“, wirbt Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des AfW.