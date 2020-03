Finanzkraft und Unternehmensqualität auf dem Prüfstand

16.3.2020 – Alte Leipziger Leben und Hallesche Kranken behielten sowohl im Bonitätsrating als auch im Unternehmensrating ihre Vorjahresbewertung „A+“ beziehungsweise „sehr gut“. Die Debeka Leben rangiert bei beiden Ratings eine Stufe dahinter. Debeka Allgemeine und Debeka Kranken beurteilt Assekurata im Unternehmensrating erneut mit der Bestnote „exzellent“. Die Allianz Private Kranken erreicht hier erneut hier „sehr gut“. Besser schnitt sie bei der Kundenorientierung ab, schlechter bei der Beitragsstabilität.

Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH hat seit Jahresbeginn drei Bonitäts- und sechs Unternehmensratings veröffentlicht. Bei allen blieb es beim Gesamturteil des Vorjahres. Drei Umstufungen nahm die Agentur in verschiedenen Teilkategorien der Unternehmensratings vor.

Alte Leipziger und Hallesche weisen eine starke Bonität auf

Die Analysten sind sich mit ihren ausländischen Kollegen einig: Anbieter klassischer Lebensversicherungen leiden am meisten unter den Niedrigzinsen. Bei der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G. (AL) erkennt die Agentur einige Wettbewerbsvorteile. So werden überdurchschnittliche Gewinne in der Berufsunfähigkeit erwirtschaftet und die Kapitalanlagen sind risikoavers ausgerichtet.

Deshalb bestätigte Assekurata nicht nur die Vorjahresnote „A+“ im aktuellen Bonitätsrating, sondern behielt auch den stabilen Ausblick bei. Gleiches gilt für die Konzernschwester Hallesche Krankenversicherung a.G. Aus dem Versicherungsgeschäft heraus würden überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt. Die vorhandene hohe Sicherheitsmittel-Ausstattung stärken beide kontinuierlich.

Der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. rangiert mit der Note „A“ eine Stufe hinter der AL. Im Ratingbericht wird die Sicherheitsmittel-Ausstattung als „angemessen“ bezeichnet. Als problematisch werden die vergleichsweise hohen Bestandteile an Kapitallebens- und Rentenversicherungen mit hohen Garantiezinsen gesehen.

Interaktive Finanzstärkeratings für Versicherer (Mitte Dezember 2019 bis Mitte März 2020) Unternehmen Ratingagentur Note* Bemerkungen** Alte Leipziger Leben Assekurata A+ Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil Debeka Leben Assekurata A Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil Hallesche Kranken Assekurata A+ Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil

Positiver Trend bei der Debeka Leben

Im Unternehmensrating der Debeka Leben wird „Sicherheit“ weiterhin mit „gut“ bewertet. Bei „Kundenorientierung“ und „Wachstum“ blieb es bei „sehr gut“. Der Zuwachs bei den Bruttoprämien lag im Jahr 2018 mit 3,7 Prozent über dem Marktdurchschnitt von 2,7 Prozent. Assekurata geht davon aus, dass sich dieser Trend fortgesetzt hat.

In der Teilkategorie „Erfolg“ wurde die Debeka Leben herabgestuft von gut auf „weitgehend gut“. Die Begründung: das niedrige Ertragsniveau. Dies resultiert aus den Garantiezins-Anforderungen bei sinkenden Kapitalmarktrenditen. Assekurata rechnet nicht mit einem nennenswerten Anstieg des Rohüberschusses.

„Exzellente“ Unternehmensqualität bei Debeka Allgemeine und Kranken

Die Debeka Allgemeine Versicherung AG erhielt insgesamt wie in allen Einzelkategorien auch in diesem Jahr die Bestnote „exzellent“. Begründet wird dies unter anderem mit den dauerhaft sehr hohen Sicherheitsmitteln und dem anhaltend hervorragenden Niveau der Erträge. Mit 6,8 Prozent Beitragswachstum im Jahr 2018 lag das Unternehmen über dem Marktdurchschnitt von 4,0 Prozent.

Den Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. beurteilte Assekurata gleichfalls mit „exzellent“ und damit eine Stufe besser als die Hallesche. Das Vorjahresurteil wurde vollumfänglich bestätigt. Wie bei den Kollegen der Debeka Allgemeine sind „Kundenorientierung“ und „Wachstum“ exzellent. Die Bestnote gab es zudem für die „Beitragsstabilität“.

Allianz Kranken im Unternehmensrating mit Hallescher auf Augenhöhe

Mit dem bestätigten „sehr gut“ im Unternehmensrating wurde die Allianz Private Krankenversicherungs-AG eine Stufe schlechter als die Debeka Kranken beurteilt. Damit erhielt sie ebenso wie die Hallesche die zweitbeste Gesamtnote.

Spitzenbewertungen gab es für „Sicherheit“, „Erfolg“ und erstmals für „Kundenorientierung“. Dazu trug wesentlich die Kundenbefragung bei. Hier erreichte die Allianz Kranken das zweitbeste Ergebnisse unter allen von Assekurata gerateten Krankenversicherern.

Dagegen wurde das Vorjahresurteil bei „Beitragsstabilität“ von „exzellent“ auf „sehr gut“ zurückgenommen. Nach vorläufigen Berechnungen fiel die Beitragsanpassung im Bestand der Nicht-Beihilfetarife zum Jahresbeginn 2020 mit 4,6 Prozent höher aus als im Vorjahr mit 3,8 Prozent. In den letzten zehn Jahren lag das Unternehmen aber deutlich unter dem Schnitt der von Assekurata gerateten Krankenversicherer.

Alte Leipziger Leben und Hallesche „sehr gut“

AL und Hallesche schnitten ebenfalls im Unternehmensrating unverändert mit der Gesamtnote „sehr gut“ ab. In keiner der Teilkategorien gab es Umstufungen. Bei „Sicherheit“ wurde erneut „exzellent“ vergeben. Diese Bestnote erhielt die AL zudem für die Wachstumsaussichten und die Hallesche für „Erfolg“ und „Beitragsstabilität“.

Der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. rangiert mit der Note „A“ auch im Unternehmensrating eine Stufe hinter der AL.