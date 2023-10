Finanzielle Sorgen und Politikverdrossenheit drücken den Deutschen aufs Gemüt

13.10.2023 – Bereits zum 32. Mal hat die R+V die Bundesbürger nach ihren Ängsten rund um Politik, Wirtschaft, Umwelt, Familie und Gesellschaft befragt. Die Studie „Die Ängste der Deutschen“ ergab, dass zwei Drittel fürchten, dass die Lebenshaltungskosten weiter steigen. Die Angst vor explodierenden Preisen landete mit 65 Prozent damit zum zweiten Mal in Folge auf dem ersten Platz.

„Die Menschen spüren beim Einkauf an der Supermarktkasse, dass sie für ihren Euro immer weniger bekommen“, erklärte der Studienleiter Grischa Brower-Rabinowitsch am Donnerstag anlässlich der Vorstellung der Ergebnisse der repräsentativen Langzeitstudie „Die Ängste der Deutschen 2023“ des Infocenters der R+V Allgemeine Versicherung AG in Berlin.

Top-Ängste: Inflation, unbezahlbarer Wohnraum und Steuererhöhungen

„Die Sorge um den eigenen Wohlstand ist allgegenwärtig – auch in den Ergebnissen unserer Langzeitstudie“, so Brower-Rabinowitsch weiter. Zwei Drittel der Deutschen fürchten, dass die Lebenshaltungskosten weiter steigen. Die Angst vor explodierenden Preisen landete mit 65 Prozent damit zum zweiten Mal in Folge auf dem ersten Platz.

Platz zwei belegt unverändert die erstmals im letzten Jahr angebotene Antwort „Wohnen in Deutschland wird unbezahlbar“ mit 60 Prozent. Insgesamt 57 Prozent der Befragten fürchten, dass der Staat dauerhaft Steuern erhöht oder Leistungen kürzt – Platz drei der Studie.

Dazu kommentierte Isabelle Borucki, Politik-Wissenschaftlerin an der Philipps-Universität Marburg: „Die aktuellen Sparpläne sind ständig in den Medien präsent. Diese Sorge hat also einen ganz realen Hintergrund.“ Borucki begleitet die R+V-Studie seit 2023 als Beraterin.

Damit kreisen die drei Top-Ängste der Deutschen in diesem Jahr um finanzielle Sorgen. Insgesamt verschlechterte sich 2023 die Stimmung der Deutschen: Der Angstindex – der durchschnittliche Wert aller gemessenen Ängste – stieg von 42 auf 45 Prozent.

Individuelle Sorgen stehen im Vordergrund

Die viertgrößte Sorge betrifft die Integration: Die Deutschen und ihre Behörden könnten durch die Zahl der Geflüchteten überfordert sein.

Eine Rezession fürchtet mehr als die Hälfte der Deutschen. Die Sorge „schlechtere Wirtschaftslage“ liegt auf Platz fünf nach Platz drei im vergangenen Jahr. Mit einem Rückgang von sechs Prozentpunkten ist diese Angst so stark gesunken wie keine andere in diesem Jahr.

„Angesichts der vielen aktuellen Krisen rücken für die Befragten individuelle Sorgen in den Fokus: die Angst vor Wohlstandsverlust oder um die eigene Existenz“, ordnete Borucki ein. „Sie überlagern das komplexe Thema Rezession.“

Auch beim Thema Arbeitslosigkeit bleiben die Deutschen ziemlich entspannt. Lediglich ein Drittel der Menschen befürchtet, dass bundesweit die Arbeitslosenzahlen steigen. Nur jeder Vierte hat die Sorge, den eigenen Job zu verlieren. 2023 erreichte diese Angst mit 22 Prozent den niedrigsten Stand seit Beginn der Studie vor 31 Jahren.

Angst um den gesllschaftlichen Zusammenhalt

Gut jeder zweite Befragte (51 Prozent) fürchtet, dass die Politiker ihren Aufgaben nicht gewachsen sind. Diese Sorge nimmt im Vergleich zum Vorjahr spürbar zu und rückt von Platz zehn auf Platz sechs im Ängste-Ranking vor. „Deutschland ist im Krisenmodus. Hier erwarten die Bürgerinnen und Bürger zukunftsfähige Lösungen vom Staat, die klar kommuniziert werden“, analysiert Borucki.

Entsprechend schlecht fällt auch das Zeugnis für die Politiker aus. Im Schnitt vergeben die Befragten die Schulnote 3,9 (2022: 3,7). „Das generell sinkende Vertrauen in die Politik sollte bedenklich stimmen, da es auf eine langsame Gefährdung der Demokratie hindeuten kann“, warnt die Professorin.

Politische Themen bestimmten auch die folgenden zwei Plätze im Ranking. Die Hälfte der Deutschen hat zudem Angst, dass die EU-Schuldenkrise höhere Steuern nach sich zieht (Platz sieben). Ein Neueinsteiger befindet sich auf Platz acht: 50 Prozent der Befragten befürchten, dass die Spaltung der Gesellschaft zunimmt und zu Konflikten führt.

Generationsthemen Pflege und Klima

Ein durchaus reales Risiko ordnet sich dahinter ein: Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, in Deutschland sind derzeit rund fünf Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Die Furcht, pflegebedürftig zu werden, erreicht mit 48 Prozent und Position neun einen Platz in den Top Ten.

Große Angst vor den Folgen des Klimawandels hat fast die Hälfte der Deutschen (47 Prozent, Platz zehn). Dieser Wert erreicht in Westdeutschland mit 49 Prozent seinen vorläufigen Höhepunkt. In der Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen führt er das Ranking sogar an. Auf Platz elf folgt die Sorge, dass Naturkatastrophen immer häufiger auftreten (47 Prozent).

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: R+V)

Weitere Ergebnisse der R+V-Studie in Kurzform

46 Prozent der Befragten fürchten, dass weltweit autoritäre Herrscher auf dem Vormarsch sind (Platz 14). Die Furcht, Deutschland könnte zur Kriegspartei werden, bleibt mit 43 Prozent weiter hoch (Platz 15; 2022: 42 Prozent).

Die Menschen im Westen zeigen sich in diesem Jahr sorgenvoller als die im Osten. Damit dreht sich die klassische Ängste-Verteilung. Erst zum zweiten Mal liegt der Durchschnitt aller Ängste in Westdeutschland (45 Prozent) höher als in Ostdeutschland (44 Prozent).

Die wichtigsten Ergebnisse der R+V-Ängste-Studie sind unter diesem Link aufbereitet.