Finanzielle Entlastung der Kinder pflegebedürftiger Eltern

9.12.2019 – Rund 1.930 Euro muss ein Pflegebedürftiger aktuell im Schnitt aus der eigenen Tasche zahlen, wenn er eine Pflege im Pflegeheim benötigt. Reicht das eigene Einkommen und Vermögen nicht, müssen unter Umständen auch die Kinder des Pflegebedürftigen einen Teil der Kosten tragen. Nach einem jüngst verabschiedeten Gesetz werden Kinder ab Anfang 2020 jedoch erst ab einem Bruttojahreseinkommen von über 100.000 Euro zur Begleichung der Pflegekosten für einen pflegebedürftigen Elternteil herangezogen.

Eine Datenauswertung zeigt, dass zusätzlich zu den Leistungen der sozialen (gesetzlichen) Pflegeversicherung ein Pflegebedürftiger mit Pflegegrad zwei bis fünf im bundesweiten Durchschnitt aktuell fast 1.930 Euro im Monat für eine vollstationäre Pflege selbst tragen muss.

Für die Auswertung wurden vom Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) über 11.000 der rund 14.000 vollstationären Pflegeeinrichtungen in Deutschland analysiert (VersicherungsJournal 30.9.2019).

Angehörige entlastet

Reichen das Einkommen und das Vermögen des Pflegebedürftigen zusammen mit den Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung nicht aus, übernimmt die Kosten häufig das Sozialamt. Allerdings kann das Sozialamt unter Umständen auch von den erwachsenen Kindern des Pflegebedürftigen einen Teil der Pflegekosten einfordern.

Am 29. November 2019 wurde jedoch das Angehörigen-Entlastungsgesetz beschlossen. Dieses regelt, dass Kinder erst ab einem Bruttojahreseinkommen von über 100.000 Euro zur entsprechenden Unterhaltszahlung herangezogen werden.

Bisherige Regelung

Zwar gab und gibt es bisher bereits einen Selbstbehalt für ein unterhaltspflichtiges Kind. Er richtet sich nach individuellen Faktoren und der sogenannten Düsseldorfer Tabelle. Erst wenn das bereinigte Nettoeinkommen des Kindes höher ist als dieser Selbstbehalt, muss das Kind einen Teil der Pflegekosten des bedürftigen Elternteils übernehmen.

Konkret kann maximal die Hälfte des bereinigten Nettoeinkommens, das über dem Selbstbehalt liegt, zum Unterhalt herangezogen werden.

Errechnung des Selbstbehalts Zur Ermittlung des bereinigten Nettoeinkommens werden vom verfügbaren Einkommen wie Nettogehalt und Mieteinnahmen unter anderem berufsbedingte Aufwendungen wie Fahrtkosten zur Arbeit, private Altersvorsorgekosten und Hauskreditraten bis zu einer bestimmten Höhe abgezogen. Ist das unterhaltspflichtige Kind verheiratet, kann unter Umständen zudem ein Teil des Einkommens des Ehepartners – also des Schwiegerkindes des Pflegebedürftigen – als Nettoeinkommen angerechnet werden. Allerdings ist hier auch der Selbstbehalt höher. Bei einem Alleinstehenden liegt der Selbstbehalt laut Düsseldorfer Tabelle aktuell bei 1.800 Euro Nettoeinkommen inklusive 480 Euro Warmmiete. Beträgt beispielsweise das bereinigte Einkommen eines Alleinstehenden 3.000 Euro monatlich, können maximal 600 Euro (3.000 Euro minus 1.800 Euro = 1.200 Euro und davon die Hälfte, also 600 Euro) für Unterhaltszahlungen herangezogen werden.

Neu ab 1. Januar 2020

Nach dem Ende November vom Bundesrat verabschiedeten Angehörigen-Entlastungsgesetz muss ein Kind eines Pflegebedürftigen nun erst, wenn es über 100.000 Euro Jahresbruttoeinkommen hat, für die Pflege des unterhaltsberechtigten Elternteils mit aufkommen.

Das neue Gesetz wird voraussichtlich zum 1. Januar 2020 nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten und Verkündung im Bundesgesetzblatt wie geplant zum Jahresbeginn in Kraft treten. Es gilt ab dann für alle bestehenden und künftigen Pflegefälle.

Eine Rückerstattung aufgrund der neuen Regelung für Unterhaltszahlungen, die vor 2020 geleistet wurden, gibt es daher nicht.

Die genannte Einkommensgrenze gilt übrigens nicht für den Ehepartner des Pflegebedürftigen, ebenso nicht für den Ehepartner des unterhaltspflichtigen Kindes. Da jedoch der Nachkomme nur für die Pflegekosten mit aufkommen muss, wenn er über der Einkommensgrenze liegt, wird auch nur dann unter bestimmten Umständen das Einkommen des Schwiegerkindes teilweise zur Unterhaltsberechnung mit herangezogen.

Bei Sozialhilfe

Schon seit Längerem gilt übrigens die genannte Einkommensgrenze für erwachsene Kinder, deren Eltern eine Sozialhilfe in Form einer Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten. Auch in diesem Fall kann das Sozialamt einen Teil des an den bedürftigen Elternteil gezahlten Sozialhilfebetrags vom unterhaltspflichtigen Kind nur verlangen, wenn dessen Jahresbruttoeinkommen über 100.000 Euro liegt.

Weitere Details zur neuen Regelung des Unterhalts von Angehörigen im Pflegefall enthält das Webportal des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.