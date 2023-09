Feriendomizile nach wie vor oft unzureichend abgesichert

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Angesichts des Fachkräftemangels dürfte der bundesweit verfügbare Handwerkerservice eines der wichtigsten Verkaufsargumente für die Hausratversicherung der Conceptif sein. Neues in Sachen Hab und Gut melden auch Cosmos, GEV, Helvetia und die Oberösterreichische. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Die Oberösterreichische bietet etwas Neues für das spezielle Segment unbewohnte Immobilien. Die Universa hat Elektro-Autos im Blick, Andsafe Fahrräder. ConceptIF erweitert seine Privathaftpflicht, die Barmenia und DFV bringen neuen Service in Tierkranken. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Die wachsende Nachfrage nach erneuerbaren Energien erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Wärmepumpe gestohlen wird, meint die Alte Leipziger. Sie hat ihre Bedingungen überarbeitet. Neues in Wohngebäude, Hausrat und Unfall melden Alteos, Prokundo, S-Direkt und SHB. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

25.3.2022 –

Einen Beitrag zur Unterstützung von Geflüchteten, die jetzt in Deutschland eintreffen oder bereits hier sind, und ihren Helfern will auch die Assekuranz leisten. Finanzielle Mittel gehen an gemeinnützige Organisationen, es gibt aber auch kreative Lösungen für Unterbringung und Arbeitsplätze. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...