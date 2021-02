Fehler im Kopfsteinpflaster: Wer haftet für die Unfallfolgen?

4.2.2021 – Eine Frau war über einen hoch stehenden Pflasterstein gestolpert und machte Schadenersatz- und Schmerzensgeld-Ansprüche gegenüber der Gemeinde geltend. In diesem Fall ist es an ihr, zu beweisen, dass die Fläche, auf welcher sich das Unglück ereignet hat, nicht ausreichend kontrolliert worden ist. Das hat das Oberlandesgericht Hamm mit rechtskräftigem Urteil vom 16. Oktober 2020 entschieden (11 U 72/19).

Die seinerzeit 64-jährige Klägerin war im August 2017 zur Mittagszeit wegen eines vier bis fünf Zentimeter über das Straßenniveau herausragenden Pflastersteins eines Marktplatzes ins Straucheln geraten. Bei dem dadurch ausgelösten Sturz zog sie sich eine schwere Verletzung ihres linken Oberarms zu.

Der für den Marktplatz zuständigen Gemeinde warf sie vor, ihre Verkehrssicherungs-Pflicht verletzt zu haben. Denn bei einer ausreichenden Kontrolle hätte der hoch stehende Stein entdeckt und die Gefahrenstelle beseitigt werden können. Das Unfallopfer verklagte die Gemeinde daher auf Zahlung von Schadenersatz sowie eines Schmerzensgeldes.

Die verteidigte sich damit, dass die Fläche einmal wöchentlich durch einen geschulten Straßenbegeher überprüft werde. Die letzte Kontrolle habe fünf Tage vor dem Unglück stattgefunden. Dabei seien keine Schäden der Pflasterung zu erkennen gewesen. Eine noch engmaschigere Kontrolle könne von ihr nicht verlangt werden. Die Forderung sei daher unbegründet.

Der Beweis ist Sache der Klägerin

Dieser Argumentation schlossen sich sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Bochum als auch das von der Frau in Berufung angerufene Hammer Oberlandesgericht an. Beide Gerichte wiesen die Klage der Verletzten ab.

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass der Pflasterstein eine Gefahrenstelle dargestellt habe, welche von der Gemeinde beseitigt werden musste.

Eine Kontrolle des Platzes habe aber nur in angemessenen Zeitabschnitten erfolgen müssen. Denn es könne nicht verlangt werden, dass Straßen, Wege und Plätze stets völlig frei von Mängeln und Gefahren seien. Ein derartiger Zustand sei nämlich schlichtweg nicht zu erreichen.

Mit einer wöchentlichen Kontrolle habe die Gemeinde ihren Pflichten genügt. Im Übrigen bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass diese nicht ausreichend erfolgt sei. Der Stein könne sich nämlich auch kurz vor dem Unfall gelockert haben. Die Ungewissheit bezüglich der Ursache und dem Zeitpunkt der Lockerung gehe aber zu Lasten der beweispflichtigen Klägerin.