FDP will bAV als Finanzierungsquelle für Wohneigentum heranziehen

31.1.2025 – Laut ihrem Wahlprogramm möchten die Freien Demokraten, dass künftig Mittel aus der bAV für den Eigentumserwerb genutzt werden können. Außerdem sprechen sie sich in dem Papier für ein Nebeneinander von Honorar- und Provisionsberatung sowie für das duale System aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung aus.

Auf den ersten Blick fallen im 52-seitigen Wahlprogramm der FDP mit dem Titel „Alles lässt sich ändern“ (PDF; 834) die Aussagen zum Rentensystem dürftig aus. Im Kapitel zu den sozialen Sicherungssystemen werden den drei Säulen der Altersvorsorge zusammen lediglich 19 Zeilen gewidmet.

Man trete für einen flexiblen Renteneintritt ein, wird dort berichtet. Die Menschen sollten künftig selbst entscheiden, wann der Ruhestand beginne, sofern dann keine Sozialleistungen beantragt werden müssten. Je später jemand in Rente gehe, desto höher die Rente. Wer früher gehe, bekomme eine niedrigere Rente. Zudem möchte man eine gesetzliche Aktienrente nach schwedischem Vorbild.

FDP fordert mehr kapitalgedeckte Elemente in der Vorsorge

Auch in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) müssten höhere Aktienanteile ermöglicht werden. Man möchte die reine Beitragszusage allen Betrieben ermöglichen und werde die offene Frage zum Garantieerfordernis und zur Haftung in der bAV klären. Die wenigen Ausführungen zur privaten Altersvorsorge zeichnen die Pläne für das „Lindner-Depot“ nach (VersicherungsJournal 30.9.2024).

Einen Absatz weiter heißt es übergreifend, man möchte ausschließen, „dass die Sozialabgaben über das Niveau von 40 Prozent immer weiter steigen“. Um die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest zu machen, brauche es deutlich mehr kapitalgedeckte Elemente in der gesetzlichen Rentenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung.

bAV als Finanzierungsquelle für Wohneigentum

Damit hat die FDP aber ihr Pulver – mit Blick auf die Versicherungswirtschaft – noch nicht verschossen. An mehreren anderen Stellen sind – teils sehr versteckt – weitere Ideen zu finden, die die Altersvorsorge direkt oder indirekt betreffen.

So schreiben die Freien Demokraten im Kapitel „Mehr Bauen und besseres Wohnen“: „Wohneigentum ist zentral für Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Wir wollen, dass der Traum vom Eigenheim für mehr Menschen zur Realität werden kann.“

Dafür senke man die Hürden. Unter anderem sollten nach Schweizer Vorbild Mittel aus der bAV für den Eigentumserwerb genutzt werden können – „eine zusätzliche, flexible Finanzierungsquelle“, so die Verfasser des Papiers.

Nebeneinander von Honorar- und Provisionsberatung

Im Kapitel zum Steuersystem wird erklärt, dass man Deutschland von einem Land der Sparer zu einem Land der Aktionäre machen wolle. „Wir setzen uns für attraktive Anlagebedingungen für Kleinanleger ein. Auch das Nebeneinander von Honorar- und Provisionsberatung wollen wir deshalb bewahren“, heißt es dort.

Steuerliche Hemmnisse für den privaten Vermögensaufbau sollen beseitigt und dadurch insbesondere die private Altersvorsorge unterstützt werden. „Deshalb fordern wir die Einführung eines steuerfreien Aufstiegsvermögens, indem die Sparer nicht ausgeschöpfte Sparer-Freibeträge auf die nachfolgenden Jahre übertragen können, der Freibetrag einmalig deutlich erhöht und zudem dynamisiert wird.“

Bekenntnis zum dualen Gesundheitssystem

Im Kapitel zum Arbeitsrecht ist zu lesen: „Wir Freie Demokraten wollen maximale Wahlfreiheit für Selbstständige bei der Altersvorsorge. Auch die Form der Vorsorge soll frei wählbar sein. Der Zugang zur gesamten geförderten privaten Altersvorsorge muss dabei künftig für alle Erwerbstätigen offen sein.“

Ein wichtiger Aspekt für die Versicherungswirtschaft ist ferner im Kapitel zum Thema Gesundheit und Pflege versteckt. „Wir bekennen uns zum dualen System aus gesetzlicher (GKV) und privater (PKV) Krankenversicherung. Daher lehnen wir eine Einheitskasse (sogenannte Bürgerversicherung) ab“, heißt es.

In beiden Versicherungssystemen möchte man Wechsel- und Wahlfreiheit der Versicherten stärken. Um die ungebremste Leistungsausgabenentwicklung in der GKV in den Griff zu bekommen, sollen in Zukunft die Ausgaben nicht stärker wachsen als die Einnahmen, alle Leistungsausweitungen der vergangenen zehn Jahre einem Check unterzogen werden – und der Rotstift angesetzt werden.