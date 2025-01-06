Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Fast jede zweite Krankenkasse hat zum Jahreswechsel den Zusatzbeitrag erhöht

7.1.2026 (€) – Die VersicherungsJournal-Redaktion hat für Premium-Abonnenten eine Übersicht zu den Zusatzbeiträgen der 92 Krankenkassen, die an dem Verfahren teilnehmen, erstellt. 46 Akteure haben vom 31. Dezember 2025 auf den 1. Januar 2026 Veränderungen vorgenommen. Zwei von ihnen haben abgesenkt, der Rest erhöht. Über 70 Kassen liegen über dem vom Gesundheitsministerium festgelegten durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent. Der tatsächliche Durchschnittswert liegt allerdings fast einen halben Prozentpunkt höher.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Beitragsrückerstattung · Gesetzliche Krankenversicherung · Gesundheitsreform · Senioren · Unterstützungskasse
