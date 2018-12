Fast jede dritte Krankenkasse senkt den Zusatzbeitrag

21.12.2018 – Der Großteil der knapp 110 gesetzlichen Krankenversicherer hat bis Redaktionsschluss am Donnerstag bekanntgegeben, wie hoch der Zusatzbeitrag im kommenden Jahr ausfällt. Nur fünf von 89 Körperschaften haben um bis zu 0,4 Prozentpunkte erhöht. 32 Kassen haben abgesenkt. Mit 14,8 Prozent Gesamtbeitragssatz (also 0,20 Prozent Zusatzbeitrag) ist die BKK Würth am günstigsten. Am höchsten ist der Satz bei der BKK Henschel Plus. Dort liegt der Zusatzbeitrag bei 1,60 Prozent (gesamt: 16,20 Prozent).

Das Bundesgesundheits-Ministerium (BMG) hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für 2019 von zuvor 1,0 Prozent auf 0,9 Prozent gesenkt (VersicherungsJournal Medienspiegel 12.10.2018). Hintergrund ist die anhaltend gute Finanzlage in der GKV (VersicherungsJournal 5.9.2018, 6.12.2018).

Die Bundesregierung hat die Krankenkassen mit dem Versichertenentlastungs-Gesetz (VersicherungsJournal 6.8.2018) zuvor dazu verpflichtet, bei zu hohen Finanzreserven künftig einen Teil ihrer Rücklagen über geringere Zusatzbeiträge abzubauen.

Allgemeiner Beitragssatz und durchschnittlicher Zusatzbeitrag Der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) liegt seit dem 1. Januar 2015 bei 14,60 Prozent. Dieser Beitragssatz wird jeweils hälftig vom Arbeitgeber und vom Kassenmitglied getragen. Die Krankenkassen können je nach Finanzlage einen individuellen Zusatzbeitrag erheben, der bis 2018 allein vom Mitglied zu bezahlen war (VersicherungsJournal 19.12.2014). Ab 2019 wird auch der Zusatzbeitrag hälftig von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen (VersicherungsJournal 4.6.2018).

Wer am stärksten absenkt

Diesem Ansinnen ist eine ganze Reihe von Körperschaften gefolgt. Das geht aus kombinierten Daten der Branchen-Informationsportale Krankenkassen.net sowie Zusatzbeitrag-2019.de hervor. Rund jede dritte der 89 Kassen, die ihren Zusatzbeitrag zum Redaktionsschluss am 20. Dezember festgesetzt hatten, hat abgesenkt.

Die stärkste Reduzierung nimmt mit 0,60 Prozentpunkten die Securvita BKK vor. Um 0,50 Prozentpunkte senkt die Viactiv Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag – allerdings erst zum 1. April 2019. Die AOK Rheinland/ Hamburg und die Merck BKK verlangen ab Jahresbeginn 0,30 Prozentpunkte weniger, bei Die Bergische Krankenkasse beträgt das Minus 0,24 Prozentpunkte.

Auf der anderen Seite erhöhen nach jetzigem Stand fünf Körperschaften den Zusatzbeitrag um 0,40 bis 0,10 Prozentpunkte. Hierzu gehören die BKK Stadt Augsburg, die BKK Achenbach Buschhütten, die BKK Wirtschaft & Finanzen, die Thüringer BKK und die BKK Public.

Die Körperschaften mit den niedrigsten Beitragssätzen

Von den 89 Krankenkassen, deren Zusatzbeitrag für 2019 derzeit bekannt ist, liegt mit der BKK Würth (Zusatzbeitrag: 0,20 Prozent, Gesamtbeitrag: 14,8 Prozent) nur eine Körperschaft mit ihrem Gesamtbeitragssatz unter der 15-Prozent-Marke.

Knapp dahinter folgen die BKK Pfaff, die BKK Firmus, die BKK Akzo Nobel Bayern, die BKK Verbund Plus und die BKK Voralb Heller*Leuze*Traub mit Gesamtbeitragssätzen zwischen 15,04 und 15,10 Prozent.

Die Kassen mit den höchsten Beitragssätzen

Bei insgesamt zehn Körperschaften liegt nach jetzigem Stand der Gesamtbeitragssatz bei 16 Prozent oder höher. Am teuersten ist mit 16,20 Prozent die BKK Henschel Plus.

Vergleichsweise hohe Sätze (jeweils 16,10 Prozent) gibt es auch bei der Brandenburgischen BKK, der BKK Stadt Augsburg, der drittgrößten Kasse DAK-Gesundheit, der IKK Südwest sowie der KKH – Kaufmännische Krankenkasse.

Dahinter folgen die BKK Achenbach Buschhütten, die BKK Pfalz, die Merck BKK und die Siemag BKK mit 16,00 Prozent.