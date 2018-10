Falscher Flughafen – Stress für Hundebesitzer

2.10.2018 – Wird entgegen der Buchungsbestätigung ein Abflugort geändert, so ist ein Reiseveranstalter einem Reisenden zum Schadenersatz verpflichtet. Das hat das Amtsgericht München mit einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 15. Januar 2018 entschieden (154 C 19092/17).

Der in Berlin wohnende Kläger hatte für sich und seine Familie eine Pauschalreise in die Türkei gebucht. Als Abflugort für den Hinflug wurde ihm der Flughafen Berlin-Schönefeld bestätigt. Dort sollte der Urlaub nach dem Rückflug auch enden.

Kurz vor Reiseantritt wurde dem Kläger mitgeteilt, dass sich der Abflugort für den Hinflug geändert hat. Er solle nun eine Stunde vorher als ursprünglich geplant mit seiner Familie vom Flughafen Leipzig in die Türkei fliegen. Der Rückflug solle planmäßig nach Berlin-Schönefeld erfolgen.

Schadenersatzansprüche gegenüber dem Reiseveranstalter

Mit der Änderung war der Kläger zwar nicht einverstanden. Wegen der kurzfristigen Änderung der Flugdaten fügte er sich jedoch in sein Schicksal. Gleichwohl machte er nach der Rückkehr aus seinem Urlaub Schadenersatzansprüche gegenüber dem Reiseveranstalter geltend.

Diese begründete der Kläger damit, dass er im Rahmen der Reisevorbereitungen für seinen Hund einen Platz in einer in der Nähe des Schönefelder Flughafens gelegenen Hundepension gebucht hatte. Wegen der Fahrt nach Leipzig habe er das Tier aus zeitlichen Gründen einen Tag früher als geplant dort abgeben müssen.

Der Kläger verlangte vom Reiseveranstalter, ihm die dadurch entstandenen Mehrkosten zu erstatten. Im Übrigen stelle die Änderung des Abflugflughafens einen Mangel dar, der eine Minderung des Reisepreises für den ersten und letzten Reisetag von 100 Prozent rechtfertige.

Reisemangel

Dieser Argumentation wollte sich das Münchener Amtsgericht nur teilweise anschließen. Es gab der Klage nur in geringem Umfang statt.

Das Gericht stellte zwar nicht in Abrede, dass eine Verlegung eines Abflugorts einen Reisemangel darstellt, der eine Minderung des Reisepreises rechtfertig. Denn bei dem Abflugort handele es sich um einen wesentlichen Bestandteil einer Reise.

Reisende würden in der Regel bewusst einen Abflugort auswählen, welcher für sie günstig sei. Das bedeute, dass sie sich im Rahmen ihrer Planung auf den vereinbarten Abflugort einstellten, die Anreise planten und sich über die örtlichen Begebenheiten wie etwa Parkmöglichkeiten informierten.

Überzogene Forderung

Die von dem Kläger geforderte Minderung des Reisepreises hielt das Gericht jedoch für überzogen. Angemessen sei vielmehr eine Minderung von 15 Prozent des Tagespreises. Denn in dem entschiedenen Fall habe sich der Tag der Abreise nicht geändert und auch die Abflugzeit sei fast identisch gewesen.

Weil der Reisepreis ein „Rail & Fly“-Ticket beinhaltete, seien dem Kläger auch keine zusätzlichen Kosten für die Anreise entstanden, die ihm hätten erstattet werden müssen. Im Übrigen sei die Unterbringung des Hundes während der Reisezeit nicht Vertragsgegenstand gewesen. Dem Kläger würde wegen der Mehrkosten daher kein Anspruch auf Schadenersatz zustehen. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.