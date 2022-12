Fahrspurwechsel: Unfall beim Auffahren auf eine Bundesstraße

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Eine Frau meinte es gut mit einem Fuchs und verursachte dadurch einen Auffahrunfall. Danach stritt sie mit der gegnerischen Kfz-Versicherung vor Gericht und steht nun mit einem nicht geringen Anteil am Schaden im Regen. (Bild: Jonpauling, Pixabay License) mehr ...

29.11.2022 –

Auf welche Fahrzeughersteller es Kriminelle im vergangenen Jahr in Deutschland am häufigsten abgesehen haben, zeigt eine BKA-Publikation. Bei den absoluten Fallzahlen und in Relation zum jeweiligen Fahrzeugbestand gibt es zum Teil massive Abweichungen. (Bild: Wichert) mehr ...