Fahrradunfälle erhitzen die Gemüter

20.7.2018 – Im vergangenen Jahr war laut Destatis jeder achte Verkehrstote und jeder fünfte Verletzte im Straßenverkehr ein Fahrradfahrer. Dieses Thema hat die Leser des VersicherungsJournals zu zahlreichen Leserzuschriften animiert.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der polizeilich erfassten Verkehrsunfälle um 2,2 Prozent auf einen neuen Höchststand von 2,64 Millionen angestiegen. Im Gegensatz dazu ist die Zahl der Unfälle mit Personenschäden laut der Verkehrsunfallstatistik des Statistischen Bundesamts (Destatis) um 1,8 Prozent auf 302.656 zurückgegangen.

Dabei sind 393.492 Personen verunglückt (minus 1,6 Prozent). Rückläufig war auch die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Personen (minus ein Prozent auf 3.180). Sie ist damit auf ein 60-Jahres-Tief gesunken (VersicherungsJournal 28.2.2018, 13.7.2018). Allein seit 2010 gab es einen Rückgang um über ein Achtel.

Problemfeld Fahrradfahrer

Sorge bereitet den Statistikern aber weiterhin das Verkehrsunfallgeschehen, an dem Fahrräder beteiligt sind. Denn hier gab es in den zurückliegenden Jahren keine positive Entwicklung.

Im vergangenen Jahr wurden mit 382 sogar mehr Radler im Straßenverkehr getötet als zu Beginn des Jahrzehnts. Die Zahl der Todesopfer schwankte im Betrachtungszeitraum zwischen gut 350 und über 400.

Vor diesem Hintergrund mahnte Destatis-Präsident Dr. Georg Thiel bei der Präsentation der Unfallstatistik eine Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer an. Dies ist nach seiner Ansicht eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe. Denn zuletzt sei rund jeder fünfte Verletzte im Straßenverkehr ein Radfahrer gewesen (VersicherungsJournal 13.7.2018).

Jeder sollte sich an die Regeln halten

Der hohe Anteil der Velofahrer an den Verkehrsunfällen hat nicht nur ein gewaltiges, sondern auch ein sehr geteiltes Leserecho hervorgerufen. Der Leser Mathias Wiese monierte das rücksichtslose Verhalten vieler Velofahrer im Straßenverkehr. Solche Unfälle werde es solange geben, wie es keinen Rad-Führerschein gebe, so Wiese in seiner Leserzuschrift. Ähnlich argumentierte auch der Leser Karl Aumiller und fordert in seinem Leserbrief, dass Radfahrer auch vorausschauend fahren sollten.

Dies ließ der Leser Martin Schlund nicht unerwidert. Er kritisierte in seiner Leserzuschrift insbesondere das einseitige Einschlagen auf die Radler. Er selbst fahre sowohl Auto als auch Fahrrad, wobei er die Verrohung der „Autofahrerkultur“ genauso wie die Missachtung der Verkehrsregeln durch Radfahrer täglich miterlebe.

Dem pflichtete der Leser Bernhard Brendle bei – denn alle Verkehrsteilnehmer sollten Rücksicht üben. Ein etwas tiefergehender Blick in die Verkehrsunfallstatistik zeige, dass bei Unfällen mit Beteiligung von Fahrrad und Pkw die Hauptschuld nur in jedem vierten Fall beim Biker liege.

„Ihrerseits gefährden Fahrradfahrer aber Fußgänger. Bei Unfällen zwischen diesen beiden Gruppen liegt die Hauptschuld in 60 Prozent der Fälle beim Fahrradfahrer“, erläutert Brendle in seinem Leserbrief unter Verweis auf Destatis-Angaben.

Gefährdungshaftung

Auch der Leser Paul Mann vertritt die Überzeugung, dass jeder Verkehrsteilnehmer sich an die Regeln halten sollte. So gefährde ein Fahrradfahrer bei Missachtung von Verkehrsregeln in erster Line nicht andere Personen, sondern sich selber.

Deshalb sollten sich vor allem Autofahrer immer bewusst machen, dass das Auto schnell zur tödlichen Waffe werden könne – Stichwort Gefährdungshaftung. Und dabei komme es „auf die Widerrechtlichkeit der Handlung oder ein Verschulden des Schädigers nicht an“, so Mann in seiner Leserzuschrift.

Nicht zwingend eine Frage der Schuld

Der Leser Rainer Weckbacher bestätigte zwar die Aussage von Mann, dass ein Auto eine erheblich höhere Betriebsgefahr darstelle als ein Fahrrad. „Dass der Autofahrer deswegen auch in der Verantwortung ist, sein Fahrverhalten dieser Betriebsgefahr wegen insbesondere Fahrradfahrern gegenüber anzupassen, dürfte eine Selbstverständlichkeit sein“, gibt sich Weckbacher überzeugt.

Zudem verwies er in diesem Zusammenhang darauf, dass ein Autofahrer einen Blechschaden nach einem unverschuldeten Unfall im Regelfall zwar als weniger belastend empfinden werde.

Man müsse sich aber auch einmal vorstellen, wie es um die psychische Belastung und die dann möglichen Langzeitfolgen bestellt ist, wenn der Radfahrer bei einem solchen, für den Autofahrer unverschuldeten Unfall, ums Leben kommt. „Das sollte man nicht ignorieren. Da tritt der Blechschaden weit in den Hintergrund“, schreibt Weckbacher in seinem Leserbrief.