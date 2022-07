Extremwetterereignisse: Nur knapp jeder Vierte ist umfassend abgesichert

21.7.2022

Die globale Erwärmung führt zu starken Veränderungen bei extremen Wetterereignissen. Unter anderem sind solche Ereignisse künftig auch in Gebieten möglich, in denen sie bisher nicht aufgetreten sind. Dies berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits im vergangenen Herbst in seinem „Faktenpapier zu Extremwetter in Deutschland“ (PDF; 11 MB).

Viele Deutsche sind jedoch nicht ausreichend gegen Naturgewalten abgesichert. Eine Umfrage der Clark Germany GmbH zeigt, dass großer Nachholbedarf bei Hausrat- und Wohngebäude-Versicherungen besteht.

Die Yougov Deutschland GmbH hat im Auftrag des Versicherungsmaklers vom 30. Mai bis 4. Juni 1.014 Personen online befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind nach eigenen Angaben repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Das Ergebnis: Nur knapp jeder Vierte (28 Prozent) ist umfassend und 20 Prozent sind teilweise gegen Sturm und Starkregen abgesichert. 21 Prozent verfügen über keinerlei Versicherung gegen Unwetterschäden. 15 Prozent wissen nicht, ob und wie sie im Fall der Fälle versichert wären. Opfer von Schäden durch Hochwasser oder Sturm waren schon einmal 19 Prozent der Befragten.

Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) warnt immer wieder davor, dass nicht genug Wohngebäude gegen Extremwetterereignisse abgesichert sind. Aktuell liegt die Quote von Elementarschutz-Versicherungen nach seinen Angaben bei rund 50 Prozent (VersicherungsJournal 3.6.2022, Medienspiegel 31.5.2022).