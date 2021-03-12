Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

„Europension“ und ein Reformprogramm für das Pepp

9.9.2025 (€) – Die EU-Versicherungsaufsicht hat eine Liste an Änderungen für das paneuropäische private Pensionsprodukt vorgeschlagen. Das Basis-Pepp soll zur Europension, sein bisheriger Ein-Prozent-Kostendeckel soll durch eine neue Regelung abgelöst werden. Generell soll das Produkt vereinfacht und damit für Anbieter und Anleger attraktiver werden. Die Eiopa kann sich auch im Rahmen der betrieblichen Vorsorge eine größere Rolle für das Pepp vorstellen.

