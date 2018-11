Europas Versicherer haben zehn Billionen Euro in Anlagen

1.11.2018 – Mehr als 1,2 Billionen Euro haben Europas Versicherer 2017 an Beiträgen eingenommen, mehr als eine Billion ausgezahlt. Beide Werte sind gegenüber 2016 gestiegen. Pro Kopf gaben die Europäer 2.030 Euro, die Deutschen 2.393 für Versicherungen aus.

WERBUNG

Rund 3.400 europäische Versicherungs-Unternehmen mit rund 950.000 Mitarbeitern – selbstständige Vermittler nicht mitgezählt – haben 2017 ein Prämienvolumen in Höhe von 1.213 Milliarden Euro (+4,7 Prozent) eingenommen.

Das berichtet der europäische Versicherer-Verband Insurance Europe auf Basis vorläufiger Daten für das vergangene Jahr in seiner neuen Publikation „European Insurance – Key Facts, Insurance Europe, October 2018“.

Methodisch ist anzumerken, dass mitunter Daten aus einzelnen Ländern fehlen oder, je nach Land, unterschiedlich erfasst werden. Zumeist wird der europäische Markt aus den 32 Insurance-Europe-Märkten – sie repräsentieren laut Verband rund 95 Prozent des gesamteuropäischen Marktes – aber nahezu vollständig abgebildet.

Unterschiedliche „Vorlieben“ für Versicherungssparten

Alle Sparten konnten wachsen, am kräftigsten die Lebensversicherung. Dass diese das Prämienvolumen um fünf Prozent steigern konnte, führt Insurance Europe zu einem guten Teil auf die Entwicklung in Großbritannien, „den größten Lebensversicherungs-Markt in Europa“, zurück.

Die Anteile der Sparten sind je nach Land sehr unterschiedlich ausgeprägt. In Finnland beispielsweise steht die Lebensversicherung für mehr als 80 Prozent der Prämieneinnahmen – in Bulgarien und Rumänien ist es praktisch umgekehrt.

In Deutschland entfallen nach vorläufigen Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 45,8 Prozent der 198 Milliarden Euro Beitragseinnahmen auf die Lebens- und 34,5 Prozent auf die Schaden/Unfall-Versicherung.

74 Prozent der europäischen Leben-Prämien sind rein fondsgebundenen, die übrigen 26 Prozent anderen Lebensversicherungen zuzurechnen.

2.030 Euro pro Kopf, 7,53 Prozent des Bruttoinlandsprodukts

Im Schnitt gaben die Europäer 2017 laut dem Bericht 2.030 Euro pro Kopf für Versicherungen aus (2016: 1.947 Euro). Davon flossen 1.189 Euro in die Lebens-, 621 Euro in die Schaden/Unfall- und 221 Euro in die Krankenversicherung.

Zum Vergleich: In Deutschland waren es laut GDV in Summe 2.393 Euro pro Kopf, wobei 1.096 Euro für die Lebensversicherung ausgegeben wurde, 826 Euro für Schaden/Unfall und 471 Euro für die Krankenversicherung.

Die Versicherungs-Durchdringung in Europa, also das Verhältnis der Prämien zum Bruttoinlandsprodukt, beziffert Insurance Europe für 2017 mit 7,53 Prozent (+0,14 Prozentpunkte).

Die Bandbreite ist hier groß: Sie reicht von 0,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Lettland bis 12,2 Prozent in Großbritannien. Deutschland rangiert mit laut GDV 6,07 Prozent in der Mitte.

Fast ein Zehntel mehr an Leistungen ausgezahlt

An Versicherungsleistungen haben Europas Versicherer im vergangenen Jahr 1.022 Milliarden Euro ausgezahlt (+8,6 Prozent). Der deutlich größte Teil davon, rund zwei Drittel, entfiel auf die Sparte Leben.

Prämien und Leistungen der europäischen Versicherungswirtschaft Sparte Prämien Leistungen 2017 +/– ggü. 2016 2017 +/– ggü. 2016 Leben 710,3 +5 % 668 +11,4 % Schaden/Unfall 370,7 +4,4 % 248 +3,5 % Kranken 131,5 +3,9 % 106 +3,4 %

Vertriebskanäle verschieden stark

Bunt ist das Bild in Europa auch, wenn es um die „Stärke“ der einzelnen Vertriebswege geht. Sie ist von Land zu Land sehr unterschiedlich.

In Summe ist der Bankvertrieb der Hauptvertriebsweg für die Lebensversicherung in Europa, hat im Sachgeschäft aber weniger Gewicht, teilt Insurance Europe mit.

Agenten und Makler wiederum seien der größte Vertriebsweg für Nicht-Leben-Verträge, „und sie spielen in bestimmten Märkten auch eine wichtige Rolle im Vertrieb von Lebensversicherungen“, heißt es im Bericht.

Der Direktvertrieb durch Versicherer (einschließlich angestelltem Vertrieb) sei ein weiterer großer Kanal für Nicht-Leben-Produkte, während er in der Leben-Sparte weniger stark entwickelt sei.

Prämienvolumen nach Vertriebswegen in Deutschland Vertriebsweg Nicht-Leben* Leben** Vertriebsweg Nicht-Leben Leben** Direktvertrieb*** 6,4 % 2,3 % Andere Vermittler – – Agenten*** 59,1 % 48,0 % Banken 6,4 % 19,9 % Makler 23,9 % 26,1 % Sonstige 4,2 % 3,7 %

Mehr als zehn Billionen Euro in Anleihen, Aktien & Co.

Wie dem Bericht von Insurance Europe außerdem zu entnehmen ist, hatte das Investment-Portfolio der europäischen Versicherungswirtschaft 2017 einen Umfang von etwas mehr als zehn Billionen Euro (+2 Prozent). Diese Marke war bereits 2016 knapp überschritten worden.

Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union betrug im vergangenen Jahr 15,4 Billionen Euro.

Der Löwenanteil der Versicherer-Investments, nämlich 80 Prozent, entfalle auf Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien – oder nach Sparten gerechnet: zu 75 Prozent auf die Lebensversicherung.