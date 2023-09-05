EU-Versicherungsverband: Regulierung mit Kuchenrezept

3.11.2025

In Brüssel wird derzeit an einem „digitalen Omnibus“ gearbeitet, also einer Sammelnovelle für diverse EU-Rechtsakte im Bereich Daten, Cybersicherheit und künstliche Intelligenz. Das ausgegebene Ziel ist, Vereinfachungen zu schaffen und die Kohärenz der Regelungen zu verbessern.

Der Versicherer-Dachverband Insurance Europe hat vor diesem Hintergrund eine Kampagne gestartet, die sich dieses Vorhabens aus der Perspektive der Branche annimmt. Für diese hat er auch eine eigene Webseite eingerichtet und hat ihr den Titel „The Cake Test“ gegeben.

Screenshot von Insurance Europe

Um zu zeigen, wie der digitale Omnibus aus Sicht der Versicherungswirtschaft aussehen sollte, bemüht der Verband nämlich das Bild des Kuchenbackens: Gute Regulierung funktioniere am besten, wenn – wie bei einem guten Kuchen – die Zutaten „klar, ausgewogen und in der richtigen Reihenfolge“ verwendet würden.

Die einzelnen Schritte im „Rezept“ werden auf der Webseite kurz angerissen. Details findet man im begleitenden, auf der Webseite abrufbaren Positionspapier. Im Wesentlichen plädiert der Verband dafür, im Sinne der Vereinfachung keine neuen Prozesse aufzusetzen, sondern Kohärenz zwischen den bestehenden Regelwerken zu gewährleisten und „unnötige“ Bürokratie zu beseitigen.