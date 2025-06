EU: Meinungen zu geplanten „Spar- und Anlagekonten“ gefragt

19.6.2025 – Spar- und Anlagekonten sollen Verbraucher dazu bewegen, stärker in den Kapitalmarkt zu investieren – sei es etwa für die Finanzierung größerer Ausgaben oder die Altersvorsorge. Anknüpfend an bereits bestehende nationale Modelle soll ein europäisches Konzept ausgearbeitet werden. Die Kommission sammelt in einer öffentlichen Umfrage Meinungen dazu ein.

Im März hatte die EU-Kommission ihr Programm für eine „Spar- und Investitionsunion“ vorgestellt (VersicherungsJournal 20.3.2025).

Ein Element darin sind „Spar- und Anlagekonten“. Diese hätten das Potenzial, die Beteiligung von Kleinanlegern an den Kapitalmärkten zu erhöhen, insbesondere, wenn diese Konten mit steuerlichen Anreizen verbunden sind.

Verbrauchern einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu diversen Anlagemöglichkeiten zu erleichtern, sei wesentlich, um sie zu Investitionen in die Kapitalmärkte zu bewegen. Spar- und Anlagekonten könnten „mehr und bessere“ Möglichkeiten bieten, anzusparen und Vermögen für größere Anlässe aufzubauen, wie etwa für Immobilienkauf, Ausbildung oder Ruhestand.

Europäisches Konzept für Spar- und Anlagekonten

Nun soll dafür ein europäisches Konzept entwickelt werden, das auf „bestehenden nationalen bewährten Verfahren“ aufbaut. „Spar- und Anlagekonten sind in einigen Mitgliedstaaten verfügbar und haben sich als einfache Zugangs- und Steuerungsinstrumente für Kleinanleger erwiesen“, heißt es aus der Kommission.

Und weiter: „Sie ermöglichen den Zugang zu einer Vielzahl an Anlagemöglichkeiten wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds und weiteren Finanzprodukten, die sowohl kurz- als auch langfristig optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.“

Die „erfolgreichsten Konten“, so die Kommission, seien „benutzerfreundlich, verfügen über eine digitale Schnittstelle, bieten Zugang zu einem breiten Spektrum an Anlageprodukten, Steuervorteile und/oder vereinfachte Auskunftsmöglichkeiten gegenüber Finanzbehörden und ermöglichen einen Anbieterwechsel ohne oder zu geringen Kosten“.

WERBUNG

Umfrage bis 8. Juli

Die Kommission hat eine öffentliche Konsultation gestartet, in deren Rahmen man dazu Stellung nehmen kann, wie solche Konten aussehen sollten.

An der Umfrage teilnehmen können sowohl Verbraucher als auch Unternehmen, Finanzdienstleister und Vermittler, Interessenvertretungen und Behörden. Nähere Informationen und der Zugang zu der bis 8. Juli laufenden Umfrage sind auf der Website der Kommission zu finden.

Eine Empfehlung zur Einrichtung von Spar- und Anlagekonten hat die Behörde für das dritte Quartal 2025 angekündigt.