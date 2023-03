EU-Generalanwalt hält Schufa-Score für rechtswidrig

27.3.2023

Die Score-Werte der Schufa Holding AG verstoßen nach Ansicht von Priit Pikamäe, Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH), gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Außerdem dürfe die Schufa Daten aus öffentlichen Verzeichnissen – wie die Register der Insolvenzgerichte – nicht länger speichern als das öffentliche Verzeichnis selbst.

Dies teilte Pikamäe in seinen Schlussanträgen in Luxemburg mit. Das Verfahren vor dem EuGH geht auf mehrere Rechtsstreitigkeiten in Deutschland zurück. Die Fälle wurden vom Verwaltungsgericht Wiesbaden vorgelegt, um grundsätzlich das Verhältnis zur europäischen Datenschutz-Grundverordnung klären zu lassen.

In einem Fall forderte der Kläger die Schufa auf, einen Eintrag zu löschen und ihm Zugang zu den Daten zu gewähren, nachdem ihm ein Kredit verwehrt wurde. In einem weiteren Fall ging es um die sogenannte Restschuldbefreiung nach einer Verbraucherinsolvenz. Insolvenzgerichte löschen diese Information nach einem halben Jahr, die Schufa behält sie bis zu drei Jahre im Register.

Die DSGVO schreibt vor, dass Entscheidungen, die für Betroffene rechtliche Wirkung haben, nicht nur durch die automatisierte Verarbeitung von Daten getroffen werden dürfen. Das vollautomatische Scoring-Verfahren der Schufa verstoße gegen diese Klausel, so der EU-Jurist. Schlussanträge sind für die Richter nicht bindend, oft folgen sie ihnen aber. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet.