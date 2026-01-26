Etwa jeder dritte Lebensversicherer erhöht die Überschussbeteiligung

27.1.2026 – 16 der 56 vorliegenden Deklarationen für 2026 fallen höher aus als im laufenden Jahr. Nur die BL die Bayerische hat abgesenkt. Am stärksten erhöht hat die Bayern-Versicherung (plus 0,75 Prozentpunkte). Die höchste laufende Verzinsung bietet die Athora mit 3,5 Prozent, gefolgt von der Entis und der Inter mit 3,4 Prozent. Dies zeigt ein Überblick der VersicherungsJournal-Redaktion über die Meldungen von 46 Anbietern mit 87 Prozent Marktanteil.

Gegen Ende eines jeden Jahres geben die Lebensversicherer nach und nach bekannt, welche Verzinsung des Deckungskapitals sie ihren Kunden im darauffolgenden Jahr gutschreiben. Zum Redaktionsschluss am 26. Januar lagen 56 Deklarationen von 46 Anbietern mit knapp 87 Prozent Marktanteil (verdiente Bruttoprämien) vor.

Im Vergleich zur letzten Übersicht (VersicherungsJournal 19.12.2025) sind noch einmal etwa 20 Deklarationen von fast ebenso vielen Akteuren hinzugekommen. Datenquellen sind Unternehmensmeldungen, eine Auflistung aus dem Onlineauftritt von Focus Money Versicherungsprofi sowie eine Übersicht der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH.

Eine Absenkung bei den Deklarationen der Lebensversicherer

Abgesenkt hat die laufende Verzinsung nur ein Marktteilnehmer. Dies war die BL die Bayerische Lebensversicherung AG.

Sie bietet für 2026 mit 2,6 Prozent 0,4 Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor. 2024 und 2025 hatte die laufende Verzinsung bei 3,0 Prozent gelegen, 2023 bei 2,7 und 2021 sowie 2022 bei 2,5 Prozent (VersicherungsJournal 28.11.2023).

Bis zu 0,75 Prozentpunkte Erhöhung bei der laufenden Verzinsung

16 Deklarationen für 2026 fielen höher aus als im Jahr zuvor. Den größten Aufschlag hat die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG mit 0,75 Prozentpunkten (auf 3,0 Prozent) vorgenommen.

Um jeweils 0,5 Prozentpunkte erhöht haben die Athora Lebensversicherung AG (auf 3,5 Prozent) (14.11.2025) und der Debeka Lebensversicherungsverein a.G. (auf 2,25 Prozent).

0,45 Prozentpunkte mehr bietet mit 2,7 Prozent die Cosmos Lebensversicherungs-AG, je 0,4 Prozentpunkte mehr die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. (jetzt 2,4 Prozent) und die Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG (VRK) (aktuell 2,6 Prozent).

Athora mit der höchsten laufenden Verzinsung

Durch die deutliche Erhöhung setzt sich die Athora mit 3,5 Prozent nach jetzigem Stand an die Spitze des Marktes. Dahinter folgen mit jeweils 3,4 Prozent laufender Verzinsung die Entis Lebensversicherung AG (24.11.2025) und die Inter Lebensversicherung AG (18.11.2025).

Jeweils 3,25 Prozent bieten die Provinzial Lebensversicherung AG (5.12.2025) und die VPV Lebensversicherungs-AG (für das seit Oktober erhältliche Produkt „Flex Garant Invest“).

3,2 Prozent (auf das klassische Sicherungsvermögen in hybriden Fondspolicen mit Garantie) sind es weiterhin bei der Europa Lebensversicherung AG, wie das Unternehmen der Redaktion mitteilte. Erneut 3,05 Prozent für das sichere Kapital bietet die mit 7,7 Prozent Marktanteil an zweiter Stelle im Umsatzranking rangierende R+V Lebensversicherung AG für die „R+V-AnsparKombi Safe+Smart“.

Athora mit der höchsten gesamten Verzinsung

Neun weitere Deklarationen haben eine Drei vor dem Komma, wie der nachstehenden Tabellenübersicht entnommen werden kann. Aus dieser geht auch hervor, dass nach jetzigem Stand die Athora nicht nur die höchste laufende, sondern mit 4,5 Prozent auch die höchste gesamte Verzinsung bietet.

Eine Vier vor dem Komma steht ansonsten nur noch bei der Versorgungswerk der Presse GmbH, der Provinzial, der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG, der VPV und beim DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G.

Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.