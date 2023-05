ESG-Report: Wie sich Versicherer für das Allgemeinwohl engagieren

2.5.2023 – „Tue Gutes und rede darüber“ trifft laut dem ESG-Report von Franke und Bornberg auch in der Versicherungsbranche zu. So wird beispielsweise gerne gespendet, sich engagiert oder Sponsorings abgeschlossen. Dabei werden aktuelle Ereignisse wie die Ahrtal-Katastrophe oder der Ukrainekrieg ebenso ins monetäre Blickfeld genommen, wie Naturschutz oder betriebseigene Kinderbetreuung. Allerdings wird laut Report in Relation zum Profit der Unternehmen nur schwinden wenig gespendet.

ESG bedeutet bekanntlich „Environmental Social Governance“. Das Soziale haben sich bereits viele Versicherer auf die Fahnen geschrieben, wie es aus dem ESG-Report 2023 der Franke und Bornberg GmbH hervorgeht.

28 Gesellschaften – davon 23 Versicherer – haben im diesjährigen ESG-Report mitgemacht. Die Untersuchung wurde von Franke und Bornberg in Kooperation mit der FB Research GmbH durchgeführt. Der Befragungszeitraum war vom 16. September bis zum 28. Oktober 2022. Insgesamt wurden 132 Fragen gestellt.

Großteil der Firmen engagiert sich bereits im Sozialen

Spenden und Sponsoring sind für die Unternehmen ein beliebtes Mittel, um das eigene soziale Engagement nach außen zu tragen. Besonders im Fokus stehen dabei Themen wie Gesundheit, Bildung, Kultur, Kunst, Sport (VersicherungsJournal 6.12.2021) und Klimaschutz, wie es dem Report zu entnehmen ist. Zudem werden Projekte wie die Krebshilfe oder beispielsweise die Flutkatastrophe im Ahrtal mit Spenden unterstützt.

Sponsoring bei Versicherern (Bild: Franke und Bornberg)

Dabei variieren die jährlichen Spendensummen zwischen 5.200 Euro und 1.597.000 Euro. „Betrachtet man jedoch die Spendensummen in Relation zu den Beitragseinnahmen, wird klar, dass die Spendenbereitschaft noch ausbaufähig ist“, urteilt der Report. Die höchsten Spendenquoten betrügen 0,000999 Prozent und 0,00056 Prozent in Relation zu den Beitragseinnahmen.

82 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass sie ökologisches oder soziales Sponsoring betreiben. 18 Prozent verneinten dies. Dazu zählten beispielsweise die Hilfe von ukrainischen Kriegsflüchtlingen (12.4.2022), aber auch Baumpflanzaktionen oder Förderungen im Bereich der Jugendbildung.

Soziales im Innern der Firma

Was für den externen Betrachter nicht so sichtbar wie Spenden oder Sponsoring ist, aber dennoch zum sozialen Engagement zählt, ist ein soziales Miteinander in der Firma. Dazu zählt beispielsweise auch, dass Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht werden soll.

Laut Gesetz sollen Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen fünf Prozent ihrer Stellen ihrer Stellen mit einem schwerbehinderten Menschen besetzen. Die Versicherungsbranche steht dabei weit zurück: Nur vier der 23 Firmen haben diese Quote erfüllt. Die Unternehmen gaben allerdings an, an der Einstellung von schwerbehinderten Menschen interessiert zu sein, jedoch niemanden zu finden.

Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie steht auf der ESG-Agenda. Mehr als 80 Prozent der Befragten gaben an, dass sie ihren Beschäftigten Hilfestellung bei der Pflege von Angehörigen ermöglichen. Auch das Helfen beim Finden von Kita-Plätzen, Eltern-Kind-Büros oder betriebseigenen Kinder-Tagesstätten sind Optionen. 71 Prozent der Unternehmen gaben an, eine Ferienbetreuung anzubieten.

Außerdem gaben alle 28 Unternehmen an, dass sie flexible Arbeitszeiten ermöglichen, 27 der 28 Firmen haben zudem Homeoffice für ihre Mitarbeiter im Angebot. Das zahlt auch auf das Unternehmens-Image ein (7.10.2022).