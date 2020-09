Erstmals über vier Millionen Bürger pflegebedürftig

21.9.2020 – Die Anzahl der Pflegebedürftigen nimmt immer weiter zu. Dies verdeutlicht die aktuelle Statistik des Bundesministeriums für Gesundheit. So waren alleine letztes Jahr fast 4,3 Millionen Personen hierzulande so pflegebedürftig, dass sie Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung erhielten. Zwar ist die Mehrheit der Betroffenen bereits im Rentenalter, doch fast jeder vierte ist jünger als 65 Jahre.

Aus den jüngst veröffentlichten Zahlen zur Pflegeversicherung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) geht hervor, dass letztes Jahr hierzulande rund 4,25 Millionen Pflegebedürftige Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung erhielten.

Die Daten berücksichtigen die rund 4,0 Millionen Pflegebedürftigen, die in der sozialen Pflegeversicherung (SPV) versichert waren. Hinzu kommen knapp 252.000 Pflegebedürftige, die eine private Pflegepflicht-Versicherung (PPV) hatten.

Anzahl der Pflegebedürftigen nimmt stetig zu

Gegenüber 2018 ist die Anzahl um fast 8,5 Prozent gestiegen. Vor zwei Jahren waren es noch etwa 3,92 Millionen Pflegebedürftige.

Insgesamt hat nach einer BMG-Statistik die Anzahl der in der SPV versicherten Pflegebedürftigen seit 1995, der Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung, bis heute immer weiter zugenommen. Es gab nur eine einzige Ausnahme: Im Jahr 2000 gab es 0,02 Prozent weniger betroffene Personen als im Vorjahr.

Schub durch Einführung der Pflegegrade

Besonders hoch war der Anstieg von 2016 auf 2017 mit rund 20,9 Prozent, was unter anderem auf die ab 2017 geltenden neuen Regelungen in der gesetzlichen Pflegeversicherung zurückzuführen ist. 2017 wurde der Pflegebedürftigkeits-Begriff neu definiert und das Begutachtungsverfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit geändert (VersicherungsJournal 23.12.2016).

Bis 2016 zählten insbesondere die körperlichen Einschränkungen bei der Beurteilung, ob und in welchem Umfang eine Pflegebedürftigkeit vorliegt. Seit 2017 werden zusätzlich auch die kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen bei der Einschätzung berücksichtigt, inwieweit zum Beispiel jemand selbstständig den Alltag bestreiten und sich selbst versorgen kann.

Zudem wird seit 2017 die Schwere einer Pflegebedürftigkeit nun in fünf Pflegegraden und nicht wie bisher in drei Pflegestufen festgelegt. Allerdings belegen Statistiken, dass die Anzahl der Betroffenen auch nach den genannten Änderungen immer weiter steigt (14.9.2018).

Einfluss der älter werdenden Bevölkerung

Laut Experten hängt dies insbesondere mit der immer älter werdenden Bevölkerung zusammen. So war 2017 nach der zuletzt veröffentlichten Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes (Destatis) mehr als jeder zehnte (11,5 Prozent) 75- bis unter 80-Jährige und fast jeder vierte (23,3 Prozent) 80- bis unter 85-jährige Bürger pflegebedürftig (19.12.2018).

Von allen 85- bis unter 90-jährigen Einwohnern erhielten 44,5 Prozent und bei den ab 90-Jährigen sogar 70,7 Prozent Pflegeleistungen von der SPV. Dagegen waren von allen unter 75-Jährigen nur 1,4 Prozent pflegebedürftig.

Fast eine Million Pflegebedürftige unter 65 Jahre alt

Von allen rund 4,0 Millionen Personen, die Ende 2019 Leistungen aus der SPV erhielten, war die Mehrheit, nämlich 76,7 Prozent über 65 Jahre alt. 64,4 Prozent waren sogar 75 Jahre oder älter.

Zwar steigt im Alter das Risiko, ein Pflegefall zu werden, überproportional an, allerdings können auch Jüngere zum Beispiel aufgrund einer Krankheit oder eines schweren Unfalles dazu werden. Letztes Jahr waren beispielsweise rund 298.000 Unter-30-Jährige, über 384.000 Unter-40-Jährige und mehr als 931.000 unter 65 Jahren pflegebedürftig.

Zudem gab es auch einen deutlichen Unterschied zwischen Männer und Frauen. Von den knapp 1,53 Millionen betroffenen Männern waren 48,5 Prozent jünger als 75 Jahre. Bei den über 2,47 Millionen pflegebedürftigen Frauen waren es dagegen nur 27,8 Prozent. Noch keine 65 Jahre alt waren 33,4 Prozent der Männer, aber nur 17,1 Prozent der Frauen.

Auch nach der Anzahl waren mehr Männer (509.000) als Frauen (422.000) mit einem Alter unter 65 Jahren pflegebedürftig. Über alle Altersklassen hinweg hatten jedoch deutlich mehr Frauen (2,47 Millionen) als Männer (1,53 Millionen) Ende 2019 eine Pflegeeinstufung.

Jeder zweite unter 65-jährige Pflegebedürftige mit hohem Pflegegrad

Nach den BMG-Daten hatten anteilig die meisten SPV-versicherten Pflegebedürftigen mit 41,5 Prozent den Pflegegrad 2 und mit 28,1 Prozent den Pflegegrad 3. In den Pflegegrad 1 waren 11,2 Prozent, in den Pflegegrad 4 13,4 Prozent und in den Pflegegrad 5 5,8 Prozent eingestuft.

Fast die Hälfte (49,0 Prozent) der unter 65-jährigen Betroffenen war in einen der drei höchsten Pflegegrade (3 bis 5) eingestuft. Über alle Altersklassen hinweg hatten anteilig sogar etwas weniger, nämlich 47,3 Prozent, eine Einstufung ab Pflegegrad 3.

Auch das BMG empfiehlt ausdrücklich eine private Pflegevorsorge. Im BMG-Webauftritt ist diesbezüglich zu lesen: „Da die gesetzliche Pflegeversicherung nur die Grundversorgung absichert und die tatsächlichen Pflegekosten in der Regel höher ausfallen, ist eine zusätzliche private Vorsorge sinnvoll.“