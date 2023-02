Erste Schätzungen zu Erdbebenschäden in der Türkei und Syrien

9.2.2023

Die Auswirkungen des Erdbebens in der Türkei und in Syrien vom 6. Februar sind katastrophal. Bisher zählen die Behörden der beiden betroffenen Länder über 17.000 Tote (Stand: 9. Februar). Die Lage bleibt aber unübersichtlich. Das gilt auch für die wirtschaftlichen Verluste in der Region.

WERBUNG

Diese schätzen die Analysten von Fitch Ratings – a branch of Fitch Ratings Ireland Limited in einem Kommentar auf „wahrscheinlich zwei Milliarden US-Dollar“ (knapp 1,9 Milliarden Euro). Sie schließen aber auch eine Höhe der Sachschäden von vier Milliarden US-Dollar (3,7 Milliarden Euro) nicht aus.

„Die meisten Versicherungs-Auszahlungen aufgrund des Erdbebens, das die Türkei und Syrien tragisch getroffen hat, werden letztendlich von globalen Rückversicherern getragen“, so Fitch. Denn hinter dem Türkischen Katastrophen-Versicherungspool (TCIP), gegründet nach dem Erdbeben von Izmit 1999, stehen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München und die Swiss Re Group.

Der TCIP soll Erdbebenschäden an Wohngebäuden in städtischen Gebieten abdecken. Personenschäden, Haftpflichtansprüche oder indirekte Schäden wie Betriebsunterbrechung sind ausgeschlossen, schreibt Fitch. Die Münchener Rück hat sich auf Nachfrage nicht zur vermutlichen Höhe der Schäden in der Türkei und Syrien geäußert.