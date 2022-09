Erstattungsansprüche: Bahnkunden müssen schnell handeln

26.9.2022 – Eine Reisende hatte sich beim Onlinekauf eines Bahntickets verklickt und eine Leistung gebucht, die sie weder in Anspruch nehmen wollte noch konnte. In einem solchen Fall steht einem ein Erstattungsanspruch zu, wenn man sich unverzüglich bei der Bahn meldet und den versehentlich geschlossenen Vertrag anficht. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 4. August 2022 hervor (31 C 236/22 (96)).

Der Entscheidung lag der Fall einer angehenden Volljuristin zugrunde. Weil sie einen Zug noch erreichen wollte, hatte sie in Eile und unter Zeitdruck im Laufen ein Bahnticket über die Bahn-App ihres Smartphones gebucht.

Nach Abschluss des Buchungsvorgangs stellte die Frau fest, dass sie versehentlich ein Fahrradticket hinzugebucht hatte und das, obwohl sie anders als üblich ausnahmsweise kein Fahrrad dabeihatte. Die Auswahl der Fahrradmitnahme sei in ihrer App offenkundig voreingestellt gewesen.

Rechtsstreit um 4,60 Euro

Als die Bahnfahrerin ihren Irrtum kurz nach der Buchung bemerkte, erklärte sie gegenüber der Bahn per E-Mail unverzüglich die Anfechtung bezüglich des Kaufs der Fahrradkarte. Gleichzeitig verlangte sie, ihr den dafür berechneten Betrag in Höhe von 4,60 Euro zurückzuerstatten.

Dazu war die Bahn nicht bereit. Selbst nachdem die Rechtsreferendarin einen Anwalt mit der Vertretung ihrer Interessen beauftragt hatte, wurde ihr per Post lediglich ein Formular zur Geltendmachung von Fahrgastrechten wegen der Verspätung eines Zuges überlassen.

WERBUNG

Teilanfechtung nur wenige Minuten nach Buchung

Damit wollte sich die Referendarin nicht zufriedengeben. Ihr Anwalt reichte daher für sie Klage beim Frankfurter Amtsgericht ein. Mit Erfolg: Das Amtsgericht verurteilte die Bahn dazu, der Klägerin den Betrag wegen ungerechtfertigter Bereicherung im Sinne von § 812 Absatz 1 BGB zurückzuzahlen.

Die Klägerin habe die Teilanfechtung des Vertrages nur wenige Minuten nach der Buchung erklärt. Die Anfechtung sei folglich unverzüglich und ohne schuldhaftes Zögern erfolgt. Angesichts der von ihr glaubhaft vorgetragenen Umstände sei der Vertrag bezüglich der Fahrradmitnahme auch als von Anfang an nichtig anzusehen.

Schadenminderungspflicht

Die Bahn hatte argumentiert, dass ihr deswegen der Betrag für das Fahrradticket zustehe, weil der Fahrradabstellplatz durch die Buchung belegt gewesen und so für andere Reisende nicht mehr nutzbar gewesen sei. Dies wollte das Gericht nicht gelten lassen.

Denn die Bahn habe im Rahmen ihrer Schadenminderungs-Pflicht dafür sorgen müssen, „dass nach Eingang der Anfechtungserklärung, welche unstreitig erst kurze Zeit nach Reiseantritt erfolgte, im System der stornierte Fahrradstellplatz wieder für Reisende freigeschaltet wird“. Aus welchem Grund das technisch nicht möglich gewesen sein sollte, habe die Bahn nicht nachvollziehbar dargelegt.

Trotz des geringen Erstattungsbetrages wird die Sache für die Bahn unnötig teuer. Die Klägerin hat neben dem Anspruch auf die 4,60 Euro zwar nur einen zusätzlichen Anspruch auf die Zahlung von 16 Cent Zinsen. Die Bahn muss allerdings auch die Kosten des von ihr beauftragten Anwalts sowie die Prozesskosen übernehmen.