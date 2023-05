Erhöhtes Krebsrisiko − Schmerzensgeld wegen Angst, zu erkranken?

19.5.2023 – Erhöht die Einnahme eines verunreinigten Arzneimittels das Risiko, an Krebs zu erkranken, um gerade mal 0,02 Prozent, ist das nicht generell dazu geeignet, psychische Belastungen in Form von Ängsten und Albträumen auszulösen. Betroffene Patienten haben daher keinen Anspruch auf Zahlung von Schmerzensgeld durch den Pharmakonzern. Dies entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in einem Urteil vom 26. April 2023 (13 U 69/22).

Der Entscheidung lag die Klage einer Frau zugrunde, die seit etlichen Jahren ein blutdrucksenkendes Medikament des beklagten Pharmakonzerns einnahm. Im Jahr 2018 rief der Konzern alle Chargen des Arzneimittels zurück. Denn bei der Herstellung war es produktionsbedingt zu Verunreinigungen mit N-Nitrosodimethylamin (NDMA) gekommen.

NDMA ist von der Internationalen Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Europäischen Union als „wahrscheinlich krebserregend“ bei Menschen eingestuft worden.

Nach Angaben der Europäischen Arzneimittelagentur ist das theoretisch erhöhte Risiko aufgrund möglicher Verunreinigungen mit NDMA bei einer täglichen Einnahme der Höchstdosis über einen Zeitraum von sechs Jahren, an Krebs zu erkranken, um 0,02 Prozent erhöht.

Krebsangst wegen verunreinigten Medikaments

Trotz dieses geringen Risikos behauptete die Klägerin, dass sie seit dem öffentlichen Bekanntwerden der Verunreinigung unter der Angst leide, an Krebs zu erkranken. Sie verklagte den Pharmakonzern daher auf Zahlung eines Schmerzensgeldes von mindestens 21.500 Euro.

Ohne Erfolg: Sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Darmstadt, als auch das von der Frau in Berufung angerufene Frankfurter Oberlandesgericht hielten die Forderung für unbegründet.

Keine erhebliche Gesundheitsverletzung

Nach Überzeugung der Richter hat die Klägerin keine erhebliche Verletzung ihrer Gesundheit nachgewiesen. Ein Anspruch auf Zahlung eines Schmerzensgeldes bestehe daher nicht.

Ihre Behauptungen, dass sie bereits das Wort „krebserregend“ beunruhige und sie tagsüber oft an ihre ungewisse gesundheitliche Zukunft denke und nachts von Albträumen geplagt werde, seien zu ungenau und zu pauschal. Einen Beleg auf eine behandlungsbedürftige Gesundheitsverletzung stellten sie wenigstens nicht dar.

Risikoerhöhung liegt nicht über dem allgemeinen Lebensrisiko

Im Übrigen seien die von der Klägerin behaupteten gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht infolge der Einnahme des Arzneimittels eingetreten. Das Blutdruckmedikament selbst sei nämlich nicht dazu geeignet, derartige Beschwerden auszulösen. Auslöser der psychischen Folgen sei vielmehr die Kenntnis von der Verunreinigung und ein damit geringfügig erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken, gewesen.

Eine derartige Risikoerhöhung liege aber nicht über dem allgemeinen Lebensrisiko. Unabhängig davon könnten auch andere Umstände die Ängste der Klägerin ausgelöst haben. Denn sie habe selbst vorgetragen, dass ihre Angst, an Krebs zu erkranken, auch dadurch verursacht würde, weil ihre Mutter, ihr Bruder und eine Cousine an Krebs verstorben seien.