Entstellt? Von der künstlerischen Freiheit einer Kosmetikerin

1.9.2022 – Eine Augenbrauen-Pigmentierung betrifft neben der reinen handwerklichen Leistung auch künstlerische Aspekte. Wer sich in die Hände einer Kosmetikerin begibt, hat daher grundsätzlich einen künstlerischen Gestaltungsspielraum hinzunehmen. Das gilt nur dann nicht, wenn vor der Behandlung eine Vereinbarung über eine konkrete Beschaffenheit vereinbart wurde. So entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in einem Hinweisbeschluss vom 5. Juli 2022 (17 U 116/21).

Der Kläger hatte sich zu einer kosmetischen Behandlung in ein Kosmetikstudio begeben. Dort bestätigte er mit seiner Unterschrift, dass ihm vor der gewünschten Pigmentierung seiner Augenbrauen mit Hilfe eines Spiegels ein vorgezeichneter Entwurf des möglichen Endergebnisses gezeigt worden war, den er abgesegnet hatte.

Eine Unterschrift leistete er auch nach Ende der Behandlung. Mit der bestätigte der Kläger, dass er das Permanent-Make-up genauestens überprüft und als einwandfrei und ordnungsgemäß beurteile. Er zahlte gleichzeitig die Behandlungskosten in Höhe von 280 Euro.

Unzufrieden mit der kosmetischen Behandlung

Wirklich zufrieden schien der Kläger mit dem Ergebnis jedoch nicht zu sein. Denn einen Tag später beschwerte er sich über die seiner Meinung nach zu dunkle Farbe. Drei Tage später forderte er schließlich das Honorar wegen eines nicht zufriedenstellenden Ergebnisses der Behandlung zurück.

Diese Forderung hielt das Kosmetikstudio jedoch für unbegründet. Ebenso weigerte es sich, die Kosten für eine drei Monate später durch ein anderes Studio durchgeführte korrigierende Laserbehandlung zu erstatten. Erst recht nicht wollte sich das Unternehmen auf die Zahlung eines von dem Kunden geforderten Schmerzensgeldes in Höhe von 3.500 Euro einlassen.

Nach Behandlung entstellt?

Daraufhin reichte der Mann beim Wiesbadener Landgericht Klage ein. Die begründete er damit, dass ein sogenanntes Micro-Blading vereinbart worden sei, bei dem die Linien der Härchen der Augenbrauen eingeschnitten und mit Farbpigmenten in die Haut eingearbeitet würden.

Die vorgenommene Pigmentierung der Beklagten entstelle ihn hingegen. Denn ihm seien „zwei schwarze Balken“ in Höhe der Augenbrauen tätowiert worden.

Künstlerischer Gestaltungsspielraum der Kosmetikerin

Das Landgericht hielt die Klage ebenso für unbegründet, wie das in Berufung mit dem Fall befasste Frankfurter Oberlandesgericht.

Nachweislich der von ihm unterzeichneten Einwilligungserklärung habe der Kläger einen Vertrag zur Durchführung eines Permanent-Make-Ups abgeschlossen, nicht aber eine „Härchenzeichnung“ mittels Micro-Blading. Dass die geschuldete Permanent-Make-up-Behandlung fehlerhaft durchgeführt worden sei, habe der Kläger nicht beweisen können.

Da bei einer Augenbrauen-Pigmentierung neben der reinen handwerklichen Leistung auch künstlerische Aspekte berücksichtigt werden müssten, habe der Betroffene grundsätzlich einen künstlerischen Gestaltungsspielraum der Kosmetikerin hinzunehmen. Das hätte nur dann nicht gegolten, wenn er konkrete Vorgaben gemacht hätte. Davon sei angesichts der Vertragsgestaltung jedoch nicht auszugehen.

Durch Unterschrift bestätigt

Im Übrigen habe der Mann durch seine Unterschrift nach der Behandlung bestätigt, dass diese einwandfrei und ordnungsgemäß durchgeführt worden sei. Bezüglich der von ihm behaupteten Farbabweichung habe er außerdem nicht darlegen können, welchen konkreten Farbton er vor Behandlungsbeginn ausgewählt hatte.

Die Entscheidung ist rechtskräftig. Denn nach dem Hinweisbeschluss des Oberlandesgerichts hat der Kläger seine Berufung gegen das Urteil des Landgerichts zurückgenommen.