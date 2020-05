Entscheider live: Versicherungstrends, Tipps und Tricks

12.5.2020 – Versicherungsmanager, Experten und Vertrieb müssen trotz ungeklärter Faktenlage täglich teils schwerwiegende Entscheidungen treffen. Unter welchen Bedingungen geschieht dies und welche Perspektiven werden gesehen? Digitalscouting befragt Experten und Entscheider nach ihrer Analyse und Einschätzung. Die Antworten und Konzepte werden präsentiert in Live-Video-Sendungen auf Linkedin und Twitter.

Am Dienstag ist Hasan Shahid, CEO von Growpaisa, zu Gast. Wir sprechen nicht nur über die Versicherungsindustrie in Pakistan, sondern auch über dortige Trends, die auch in Europa relevant sein könnten.

Am Mittwoch wird Ronald Kasteel, CEO von Onegini, Tipps und Tricks aus dem niederländischen Markt teilen.

Die Interviews haben eine Länge von circa 30 Minuten und sind in englischer Sprache. Zuhörer haben die Gelegenheit Fragen zu stellen, die Live von den Experten beantwortet werden. Beginn ist jeweils um 16 Uhr. Die Registrierung für alle Sendungen auf Linkedin kann über diesen Link erfolgen.

„Herzinfarkt-Moment“ der Finanz- und Bankenindustrie

Robin Kiera (Bild: privat)

Letzte Woche beschrieb Jim Marous, einer der weltweit führenden Finanz- und Bankenexperte, die aktuelle Situation als „Herzinfarkt-Moment“ der Finanz- und Bankenindustrie. Er unterstrich, dass wie beim echten Herzinfarkt sich nun zeige, welche Banken und Versicherungen sich in der Vergangenheit fit gemacht und welche nur so getan hätten.

Er berichtete von Banken, die Kunden digital erreichten und anderen, deren Kreditvergabe und Vertrieb zusammengebrochen war.

Paolo Sironi ist einer der einflussreichsten Stimmen der Finanz-Szene in Europa und Best-Selling Autor. Er beschrieb, dass sich sowohl Banken als auch Versicherer vom Produktverkauf verabschieden und Kunden echten Mehrwert bieten müssten.

Dies läge vor allem daran, dass viele Kundensegmente immer besser Finanzen und Risikoabsicherung verstünden und Produktverkauf durchschauen würden. Allerdings läge hier auch eine große Chance, da Menschen sich gleichzeitig der fundamentalen Risiken des Lebens und der Wichtigkeit der persönlichen Finanzen bewusster werden würden – gerade in Krisenzeiten.

„Elefantenrunde“ in deutscher Sprache

In der deutschsprachigen „Elefantenrunde“ diskutierten Eric Bussert, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Hansemerkur Versicherungsgruppe, und Harald Rosenberger, Vorstand bei der Nürnberger Versicherungen.

In den vergangenen Wochen war unter Anderem bereits Christian Wiens, CEO und Gründer der Getsafe GmbH, Carsten Stolz, CFO der Bâloise-Gruppe, und Julian Teicke, CEO der als Wefox Group auftretenden Financeapp AG (Berlin, Deutschland) zu Gast.

Die älteren Sendebeiträge können über das Sendungsarchiv aufgerufen werden.