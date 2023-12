Energiekrise wird Immobilienmarkt stark beeinflussen

5.12.2023 – Die Preisdifferenz, die rein auf den energetischen Zustand der Objekte zurückzuführen ist, zwischen Mehrfamilienhäusern den besten und den schlechtesten Energieklassen beträgt mittlerweile knapp 30 Prozent. Das zeigt eine Auswertung der Immobilienberater von Jones Lang Lasalle.

Für den Erwerb von Wohneigentum werden die Energieeffizienzklassen immer wichtiger. Die energetischen Vorgaben an Gebäude und die daraus folgenden Konsequenzen sind im Gebäudeenergiegesetz festgelegt. Und der Einfluss dieser Einstufung auf den Preis eines Objekts steigt.

Nur jede dritte Eigentumswohnung hat einen guten Energiestandard

Bei etwa jeder dritten Eigentumswohnung besteht laut Gebäudeenergiegesetz keine Sanierungspflicht bis 2033. Das heißt, zwei Drittel der Objekte haben hier Nachholbedarf – bei steigenden Baukosten. Käufer zahlen für eine bessere Energieeffizienzklasse drauf.

In Frankfurt beträgt die Preisdifferenz zwischen Angeboten mit und ohne Sanierungspflicht 1.510 Euro, in Stuttgart sind es gerade mal 645 Euro. Zu diesen Ergebnissen kam im September der „Wohnatlas 2023“ der Postbank, eine Niederlassung der Deutschen Bank AG (VersicherungsJournal 7.9.2023).

Hohe Preisdifferenz zwischen sanierten und unsanierten Gebäuden

Die Schere zwischen Wohnimmobilien mit einer schlechten und einer guten Energiebilanz geht aber insgesamt weiter auseinander. Gebäude mit schlechten Standards werden mit immer höheren Preisabschlägen belegt. Zu diesem Ergebnis kommen die Berater des Immobilienspezialisten Jones Lang Lasalle SE (JLL) für das dritte Quartal.

Für die Auswertung haben die Experten rund 5.000 Angebotsdaten von Mehrfamilienhäusern ausgewertet.

Die Preisdifferenz, die rein auf den energetischen Zustand der Objekte zurückzuführen ist, zwischen Mehrfamilienhäusern der besten Energieklassen (A/A+) und Gebäuden der niedrigsten Energieklassen G und H beträgt im Durchschnitt 28,7 Prozent. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum sei das ein Anstieg um rund vier Prozentpunkten, so JLL.

Damit sei ein neuer Höchstwert erreicht. Zuvor lag die Negativmarke bei 28,1 Prozent und wurde im ersten Quartal dieses Jahres gemessen. Zum Vergleich: Im dritten Quartal 2021 betrug der Preisunterschied zwischen bester und schlechtester Energieeffizienz lediglich 11,6 Prozent.

(Bild: JLL)

Anforderungen für Immobilienbesitzer steigen

Angesicht der geringen Sanierungsquote und den sich weiter verschärfenden Anforderungen an die Transformation des deutschen Immobilienbestands sei auch für die kommenden Jahre mit einer weiteren Ausdifferenzierung des Wohnungsmarkts anhand der Energieeffizienzen zu rechnen.

Eigentümer energetisch schlechter Immobilien werden in Zukunft immer größere Schwierigkeiten […] bekommen. Jones Lang Lasalle

„Eigentümer energetisch schlechter Immobilien werden in Zukunft immer größere Schwierigkeiten bei der Vermietung, beim Verkauf und auch bei der Finanzierung ihrer Immobilien bekommen“, prognostiziert JLL zur Auswertung.

Viele Immobilienbesitzer haben für die Investitionen in bessere Standards aber schlicht nicht das Kapital. Laut Energiewendebarometer der staatlichen Förderbank KfW bremsen die Kosten die tatsächliche Umsetzung aus. 41 Prozent der Immobilieneigentümer gaben in der Befragung an, sich die Investition in Technologien zur Energiewende oder Energieeffizienz nicht leisten zu können.