Elterngeld: Worauf es beim Wohnsitz ankommt

15.5.2020 – Familien haben bei einem länger andauernden beruflich bedingten Aufenthalt im Ausland in der Regel keinen Anspruch auf Zahlung von Elterngeld. Das gilt auch dann, wenn sie ihren inländischen Wohnsitz nicht aufgegeben haben – so das Bundessozialgericht in einem Urteil vom 27. März 2020 (B 10 EG 7/18 R).

Der bei einem deutschen Autohersteller tätige Ehemann der Klägerin arbeitete in der Zeit vom 1. Juli 2013 bis 25. Oktober 2014 bei einem selbstständigen Tochterunternehmen seines Arbeitgebers in China. Sein inländisches Arbeitsverhältnis ruhte während dieser Zeit. Seine Arbeitsbedingungen richteten sich nach chinesischem Recht.

Nicht erfüllte Voraussetzungen?

Zusammen lebte die Familie in China in einer möblierten Wohnung. Ihre Bleibe in Deutschland behielt sie während der Zeit des Auslandsaufenthalts bei.

Etwas mehr als einen Monat nach der Ankunft in China wurde das Paar Eltern einer Tochter. Für die beantragte die Klägerin für die ersten zwölf Lebensmonate die Zahlung von Elterngeld. Das lehnte der zuständige Freistaat Bayern ab.

Seine Entscheidung begründete er damit, dass der Mann einen lokalen Arbeitsvertrag mit dem chinesischen Arbeitgeber geschlossen habe und durch den länger als ein Jahr andauernden Aufenthalt in China kein Wohnsitz in Deutschland bestehe. Das aber sei gemäß § 1 Absatz1 BEEG eine der Voraussetzungen für einen Anspruch auf Zahlung von Elterngeld.

Der Auslandsaufenthalt sei im Übrigen nicht neben einem parallel in Deutschland bestehenden Aufenthalt hergelaufen. Er habe einen solchen vielmehr komplett ersetzt.

Niederlage in allen Instanzen

In ihrer daraufhin gegen den Freistaat eingereichten Klage machte die Frau geltend, dass von Anfang an kein dauerhaftes Verweilen in China vorgesehen gewesen sei. Der Arbeitsvertrag ihres Mannes sei anfangs auf ein Jahr befristet gewesen und später nur um sechs Monate verlängert worden.

Daher habe man auch die Unterkunft in Deutschland nicht aufgegeben. Denn die habe man als Schwerpunkt der Lebensverhältnisse angesehen. Die Voraussetzungen des BEEG zur Zahlung von Elterngeld seien folglich erfüllt worden, zumal ihr während des China-Aufenthalts auch Kindergeld gewährt worden sei.

Diese Argumentation überzeugte jedoch weder die Vorinstanzen noch das von der Mutter in Revision angerufene Bundessozialgericht. Die Gerichte wiesen die Klage als unbegründet zurück.

Kein Wohnsitz im Sinne des Sozialgesetzbuchs

Gemäß § 30 Absatz 3 SGB I habe jemand einen Wohnsitz dort, wo er eine Wohnung unter Umständen innehat, die darauf schließen lassen, dass er die Wohnung beibehält und benutzen wird. Den gewöhnlichen Aufenthalt habe jemand dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen ließen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweile.

Angesichts der Gesamtumstände könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Klägerin während des ersten Jahres nach der Geburt ihrer Tochter ihren Wohnsitz beziehungsweise gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatte.

Auch habe weder für sie noch für ihren Ehemann ein sozialversicherungs-pflichtiges Beschäftigungs-Verhältnis für die Dauer des Aufenthalts in China bestanden.

Aus verfassungsrechtlichen Gründen sei es nicht geboten, das bloße Innehalten einer inländischen Wohnung für die Dauer eines Auslandsaufenthalts einem Wohnsitz im Sinne des Sozialgesetzbuchs gleichzustellen. Die Frau habe folglich keinen Anspruch auf die Zahlung von Elterngeld.