Eltern wollen den Kindern nicht auf der Tasche liegen

31.5.2019 – Die Mehrheit der Generation 55plus will den eigenen Kindern im Pflegefall nicht zur Last fallen oder finanziell vom Nachwuchs abhängig sein. Dennoch sorgt nur ein Drittel der Eltern für dieses Ereignis vor, bei Kinderlosen ist der Anteil noch geringer. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der SDK und der Mhplus Betriebskrankenkasse.

74 Prozent der Bundesbürger ab 55 Jahren wollen im Pflegefall nicht von ihren Kindern betreut werden. Sieben von Zehn wünschen sich stattdessen einen professionellen Pflegedienst, der sie zuhause versorgt.

Das zeigt eine gemeinsame Umfrage der Mhplus Betriebskrankenkasse und der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. (SDK) mit Titel „55plus – Pflege im Alter“. Befragt wurden 1.000 Bundesbürger ab 55 Jahren.

Pflegestudie Finanzen (Bild: Mhplus/SDK)

Eltern sparen Geld für den Ernstfall

Doch reicht das Geld überhaupt für einen professionellen Pflegedienst? Hier tappen fast zwei von drei Befragten im Dunkeln. Das Thema Pflegefinanzierung ist vielen Bürgen viel zu kompliziert, unterstreicht die Auswertung.

Das bestätigen auch andere Umfragen: Nach einer Studie der Deutschen Postbank AG sind vier von zehn Erwachsenen immer noch der Meinung, dass die gesetzliche Pflegeversicherung eine Art Vollkasko für den Ernstfall darstellt (VersicherungsJournal 13.3.2019).

In der aktuellen Auswertung lautet eine Frage zur finanziellen Absicherung der Pflegebedürftigkeit: „Reichen ihre finanziellen Mittel aus, um die von Ihnen gewünschte Pflege zu finanzieren?“ Über ein Drittel (33 Prozent) der Befragten mit Kindern gibt an, monatlich Geld für einen möglichen Pflegefall zurückzulegen – oder hat bereits ausreichend Geld hierfür gespart.

Viele empfinden ein Pflichtgefühl gegenüber ihren Kindern, sie von finanziellen Belastungen freizuhalten. Olaf Engemann, Vorstand für Vertrieb und Marketing der SDK

Kinderlose nehmen Vorsorge nicht so ernst

Bei den Teilnehmern ohne Kinder ist der Anteil aber deutlich geringer: Nur jeder Vierte (22 Prozent) sichert sich finanziell für den Pflegefall ab. 26 Prozent der Kinderlosen haben ein Polster für den Ernstfall angespart.

„Das Verantwortungs-Bewusstsein bei Eltern ist erkennbar ausgeprägter. Viele empfinden ein Pflichtgefühl gegenüber ihren Kindern, sie von finanziellen Belastungen freizuhalten“, so Olaf Engemann, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der SDK.

Diese finanzielle Verantwortung gegenüber dem Nachwuchs zeigt sich auch, wenn es um den Erhalt der Ersparnisse geht.

„Wenn der Pflegefall eintritt, dann ist fast jeder darauf bedacht, das Vermögen nicht durch dieses Lebensrisiko aufzehren zu lassen, sondern den Erben zu erhalten“, erklärte Dr. Rainer Reitzler, Vorstandschef der Münchener Verein Krankenversicherung a.G. im Interview (VersicherungsJournal 20.5.2019).

Welche Jobs der Nachwuchs übernehmen soll

Welche Unterstützung erwarten Eltern im Gegenzug von ihren Kindern, wenn sie ein Pflegefall werden? 26 Prozent finden, dass der Nachwuchs die aktive Pflege übernehmen sollte. 23 Prozent der Befragten möchte bei den Kindern wohnen, wenn sie nicht mehr alleine leben können. Und 18 Prozent der über 55-Jährigen findet, dass die Nachkommen die Pflegekosten übernehmen sollten.

In einem wesentlichen Punkt nimmt die Mehrheit der Generation 55plus ihre Sprösslinge in die Pflicht: Sie sollen sich um die finanziellen Angelegenheiten ihrer Eltern kümmern, wenn sie selbst dazu nicht mehr in der Lage sind.

Pflegestudie Finanzen (Bild: Mhplus/SDK)

Neue Wohnformen werden für Senioren attraktiv

Doch es geht der Generation ab 55 nicht nur darum, die Erben von Belastungen fern zu halten. Sie will auch möglichst lange selbstbestimmt und unabhängig leben, wie die Umfrage der Krankenversicherer zeigt.

Auf die Fragen „Wo können Sie sich vorstellen, im Alter zu leben und welche Wohnformen kommen für Sie in Frage?“ nannten 79 Prozent der Teilnehmer das eigene Zuhause. Eine eigene, altersgerechte Wohnung mit Betreuungsservice kommt für 57 Prozent in Frage.

Ein Drittel der Befragten kann sich auch vorstellen, in einer Senioren-Wohngemeinschaft (33 Prozent) oder in einem Mehrgenerationen-Haus zu wohnen (29 Prozent). Selbst ein Leben weit weg von Familie und Freunden im Ausland hält jeder fünfte der Generation ab 55 Jahren für denkbar.

Ein Alters- oder Pflegeheim als Wohnform nannten nur 13 Prozent der Befragten, ähnlich wie das Haus der eigenen Kinder.