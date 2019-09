Elf Mal neue Ratings für Versicherer

10.9.2019 – Alle aktuellen Folgeratings bestätigen die Vorjahreseinschätzungen. Der Ausblick ist jeweils „stabil“. Von S&P erhielt die Alte Leipziger die Note „A“. Für die DEVK-Gruppe bestätigte Fitch ein „A+“ und für Echo Re ein „A-“. Der Provinzial-Nordwest-Konzern rangiert bei Fitch erneut auf der Stufe „AA-“. Assekurata bewertete die Mylife mit „A-“ und die Kieler Rück mit „A“. Die Delvag wurde von AM Best mit „A“ bewertet. In zwei aktuellen Unternehmens-Folgeratings bestätigte Assekurata der Gartenbau-Versicherung die Bestnote „exzellent“ und der Württembergischen Kranken ein „sehr gut“.

Die Ratingagenturen sind sich einig: Hinsichtlich der Kapitalkraft der deutschen Versicherer gibt es keinen Anlass, die Bewertung des Vorjahres zu verändern. Auch der Ausblick der aktuell neun untersuchten Unternehmen ist stabil.

Alte Leipziger erhält erneut die Note „A“ von S&P

Die und die ließen sich bereits im Frühjahr von der internationalen Ratingagentur analysieren (VersicherungsJournal ). Beide Gesellschaften erhielten erneut die Note „A+“ mit stabilem Ausblick. Nun hat (S&P) das Vorjahresurteil „A“ mit stabilem Ausblick für die Alte Leipziger Leben auf Gegenseitigkeit bestätigt ().

Die Solvenzquote liegt mit 357 Prozent (ohne Übergangshilfen) über dem Marktdurchschnitt. Dem Eigenkapital wurden in den letzten Jahren regelmäßig neue Mittel zugeführt. Die Teilbereiche „Financial Risk Profile“ und „Business Risk Profile“ sind weiterhin „strong“. Maßgeblich dafür sind insbesondere die starke Kapitalisierung und die Ertragskraft.

Fitch bestätigt „A+“ der DEVK und „A-“ der Echo Re

Für den und den DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G. vergab Fitch Ratings wie im Vorjahr die Note „A+“ mit stabilem Ausblick. Das Urteil schließt die Sach-Töchter der Gruppe ein. Die schnitt mit „A-“ schlechter ab, obwohl sich die versicherungstechnische Rentabilität im letzten Jahr verbessert hat.

Fitch erwartet für das laufende Jahr, dass die DEVK ihre sehr starke Kapitalausstattung aufrechterhält. Die aufsichtsrechtliche Gruppensolvabilität lag Ende 2018 bei 264 Prozent (ohne Transitionals). Die Erträge seien innerhalb der Sparten gut diversifiziert. Die mittelgroße Gruppe ist in allen Segmenten aktiv und zeichnet zudem internationales Rückversicherungs-Geschäft.

Provinzial-Nordwest-Konzern erhält von Fitch „AA-“ der Vorjahre

und , die Kerngesellschaften des Provinzial-Nordwest-Konzerns, beurteilte Fitch zum achten Mal in Folge mit der Note „AA-“ und stabilem Ausblick (). In der Einzelbetrachtung (ohne Berücksichtigung der Sparkassen-Finanzgruppe) bescheinigt die Agentur der Gruppe eine sehr starke Kapitalausstattung und ein starkes Geschäftsprofil.

Die Solvabilitätsquote lag Ende 2018 bei 231 Prozent (ohne Berücksichtigung der Übergangsmaßnahmen). Fitch erwartet zwar Ende 2019 gleichfalls eine starke Quote. Falls die Zinsen auf dem derzeitigen Niveau – unterhalb des Niveaus Ende 2018 – verharren, wäre die Quote allerdings rückläufig.

Hinsichtlich der Verhandlungen über eine Fusion mit der Provinzial Rheinland () erwartet Fitch einen Abschluss noch Ende 2019. Da das neue Unternehmen unverändert in die Sparkassen-Finanzgruppe eingebunden bleiben würde, hätte dies keine Auswirkungen auf das Rating.

Finanzkraft von Mylife, Kieler Rück und Delvag bleiben auf Vorjahresniveau

Die Mylife Lebensversicherung AG bestätigte beim dritten Folgerating durch die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH die Note „A-“ mit stabilem Ausblick (). Die Mylife verfüge im Marktvergleich über eine hohe Sicherheitsmittel-Ausstattung, so der Ratingbericht. Die Solvabilitätsquote (ohne Berücksichtigung der Übergangsmaßnahmen) lag Ende 2018 bei 196 Prozent.

Mit der Note „A“ schnitt erneut der Kieler Rückversicherungsverein a.G. ab. Er bietet vor allem kleineren Sachversicherern Rückversicherungsschutz an. Die Ausstattung mit Eigen- und sonstigen Sicherheitsmitteln bezeichnet die Agentur als komfortabel. Erwartet werden sowohl eine stabile Ertragslage als auch ein stabiles Wachstum.

Die Agentur attestierte der Delvag Versicherungs-AG mit der Note „A“ mit stabilem Ausblick unverändert eine sehr gute Bilanzstärke, solide operative Ergebnisse und ein angemessenes Risikomanagement (). Die Delvag ist der Versicherer der Lufthansa Group und schwerpunktmäßig in den Sparten Luftfahrt, Transport und Rückversicherung aktiv.

Württembergische Kranken und Gartenbau-Versicherung

Im aktuellen Assekurata-Rating der Unternehmensqualität schnitt die , wie im Vorjahr (), insgesamt und in allen Teilkategorien mit „sehr gut“ ab. Im Jahr 2017 war das Unternehmen bereits mit dieser Gesamtnote gestartet ().

Die hat die vor zwei Jahr erreichte Bestnote „exzellent“ verteidigt. Diese Spitzenbewertung wurde insgesamt und in drei der vier Kategorien bestätigt. Eine Stufe schlechter wurde nur der „Erfolg“ beurteilt.

Assekurata Unternehmensratings im Juli/August 2019 Bereich/Unternehmen Gesamt Sicherheit Erfolg Kunden-orientierung Wachstum Gartenbau-Versicherung Exzellent Exzellent Sehr gut Exzellent Exzellent Württembergische Kranken Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut