Elektrozaun: Von den Grenzen der Kennzeichnungspflicht

15.11.2021 – Den Eigentümer einer mit einem Elektrozaun umgebenen Weide trifft hinsichtlich des Zauns keine Verkehrssicherungs-Pflicht, wenn er angesichts der Lage der Grünfläche nicht damit rechnen muss, dass Dritte in ihre unmittelbare Nähe gelangen. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm vom 19. Februar 2021 hervor (9 U 172/20).

Der Entscheidung lag die Klage des Eigentümers eines Gasballons zugrunde. Er war im September 2018 auf der mit einem unter Strom stehenden Stacheldrahtzaun eingefriedeten Weide eines Landwirts gelandet.

Nach der glatten Landung geriet der Ballon durch einen Windstoß gegen den Zaun. Dadurch entstanden kleine Einrisse, durch die das Wasserstoff-Gasgemisch austrat. Die elektrisch leitfähige Ballonhülle ging kurz darauf durch einen Funkenüberschlag in Flammen auf.

Verletzung der Verkehrssicherungs-Pflicht?

Der Eigentümer des Gasballons war der Ansicht, dass ein Stacheldrahtzaun aufgrund einer entsprechenden DIN-Norm nicht unter Strom gesetzt werden dürfe. Zudem habe der Landwirt gegen seine Pflicht verstoßen, durch Schilder darauf hinzuweisen, dass es sich um einen Elektrozaun handelt.

Der Mann verklage den Bauern daher wegen der Verletzung dessen Verkehrssicherungs-Pflicht darauf, ihm den entstandenen Schaden zu ersetzen. Ohne Erfolg: Sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Arnsberg, als auch das von dem Kläger in Berufung angerufene Hammer Oberlandesgericht hielten die Klage für unbegründet.

Kennzeichnungspflicht dient nicht dem Schutz des Luftverkehrs

Nach Ansicht der Richter dient die Kennzeichnungspflicht von Elektrozäunen dem Schutz von Nutzern öffentlicher Wege und Straßen, nicht aber dem des Luftverkehrs.

Unabhängig davon sei der Landwirt zu keiner Kennzeichnung verpflichtet gewesen. Denn die Weide grenze an eine der Seiten an eine Kreisstraße an, die weder einen Fuß- noch einen Radweg aufweist. In der Nähe der durch Rinder genutzten Grünfläche befinde sich auch kein Wanderweg. Der Bauer habe daher nicht damit rechnen müssen, dass Personen mit dem stromführenden Zaun in Berührung kommen würden.

Er sei auch nicht dazu verpflichtet gewesen, Sicherheitsvorkehrungen für den Fall treffen, dass der Führer eines Gasballons die Weide ohne vorherige Erlaubnis für eine Landung nutzen werde. Die Klage wurde daher abgewiesen.