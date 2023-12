Elektronische Signatur: Unzulässige Benachteiligung eines Schwerbehinderten?

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

21.8.2019 – Ein Versicherer hatte die Annahme eines Antrags im Basistarif davon abhängig gemacht, dass ihm der Antragssteller zuvor auf eigene Kosten erstellte Untersuchungsberichte zur Verfügung stellt. Dagegen wehrte er sich vor dem Bayerischen Landessozialgericht. Ein Versicherer hatte die Annahme eines Antrags im Basistarif davon abhängig gemacht, dass ihm der Antragssteller zuvor auf eigene Kosten erstellte Untersuchungsberichte zur Verfügung stellt. Dagegen wehrte er sich vor dem Bayerischen Landessozialgericht. mehr ...

7.12.2023 – Die Genossenschaft wollte von ihren Partnerbetrieben wissen, wer bei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Eine Gesellschaft setzte sich gleich in beiden Segmenten an die Spitze. Die Neugeschäftsfavoriten schafften es nicht ganz nach vorne. (Bild: Wichert) Die Genossenschaft wollte von ihren Partnerbetrieben wissen, wer bei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Eine Gesellschaft setzte sich gleich in beiden Segmenten an die Spitze. Die Neugeschäftsfavoriten schafften es nicht ganz nach vorne. (Bild: Wichert) mehr ...

6.12.2023 – Zwei Vorstände werden die Gesellschaft der Kölner verlassen, dafür gibt es drei Neuzugänge auf der Chefetage. Alle drei gehören schon seit Längerem dem Unternehmen an. (Bild: Jürgen Naber) Zwei Vorstände werden die Gesellschaft der Kölner verlassen, dafür gibt es drei Neuzugänge auf der Chefetage. Alle drei gehören schon seit Längerem dem Unternehmen an. (Bild: Jürgen Naber) mehr ...

29.11.2023 – Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produkten, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete auch in Sachen Qualität an erster Stelle. (Bild: Wichert) Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produkten, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete auch in Sachen Qualität an erster Stelle. (Bild: Wichert) mehr ...

22.11.2023 – Wer in der Betriebshaftpflicht im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produktqualität, Erreichbarkeit, Antrags- und Schadenbearbeitung am besten abliefert, hat der Verbund abgefragt. Auffällig: In der Qualitätswertung schneiden mit Blick auf die Geschäftsanteile Außenseiter am besten ab. (Bild: Wichert) Wer in der Betriebshaftpflicht im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produktqualität, Erreichbarkeit, Antrags- und Schadenbearbeitung am besten abliefert, hat der Verbund abgefragt. Auffällig: In der Qualitätswertung schneiden mit Blick auf die Geschäftsanteile Außenseiter am besten ab. (Bild: Wichert) mehr ...

21.11.2023 – Wer aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalles seine Berufs- oder Erwerbstätigkeit nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr ausüben kann, muss mit drastischen Einkommenseinbußen rechnen. Dies zeigt auch die Sozialhilfestatistik. (Bild: Pixabay CC0) Wer aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalles seine Berufs- oder Erwerbstätigkeit nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr ausüben kann, muss mit drastischen Einkommenseinbußen rechnen. Dies zeigt auch die Sozialhilfestatistik. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...