Einspruch wegen mangelndem Digitalisierungswillen hinfällig

1.12.2022 – Der Einspruch eines Rechtsanwalts für seinen Mandanten ist ausschließlich über das Besondere elektronische Anwaltspostfach (BeA) zu übermitteln. Eine Sendung in Papierform oder per Telefax ist hingegen unzulässig. Das hat das Amtsgericht Berlin Tiergarten mit Beschluss vom 5. April 2022 entschieden (310 OWi 161/22).

Ein Autofahrer hatte wegen Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit einen Bußgeldbescheid erhalten. Er beauftragte eine Rechtanwältin, die gegenüber dem Polizeipräsidenten in Berlin per Telefax Einspruch einlegte.

Dieser wurde vom Amtsgericht Tiergarten mangels Wahrung der gesetzlichen Formvorschriften als unzulässig und somit unwirksam verworfen.

Verstoß gegen Formvorschriften

Nach Ansicht des Gerichts konnte das Fax der Anwältin keine Frist wahren. Selbst ein Brief wäre nicht formgerecht gewesen. Der Grund dafür ist eine am 1. Januar dieses Jahres in Kraft getretene Verpflichtung gemäß § 32d StPO.

Sie besagt, dass Verteidiger und Rechtsanwälte den Strafverfolgungs-Behörden und Gerichten Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen als elektronische Dokumente übermitteln müssen.

Das gelte auch für einen Einspruch beziehungsweise eine Berufung und die Begründung. Die Vorschrift sei auch auf das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten anzuwenden.

Vergleichbare Entscheidung

Einzig die Übertragung eines elektronischen Dokuments in eine digitale Poststelle mit einer qualifizierten Signatur könne die Formvorschriften für einen Einspruch im Bußgeldverfahren erfüllen. Ein Telefax erfülle die gesetzlich definierten Kriterien für eine elektronische Datenkommunikation hingegen nicht.

Dass die Anwältin das besondere elektronische Anwaltspostfach (BeA) hätte nutzen müssen, sei ihr aus anderen Verfahren bekannt gewesen. Somit habe sie sich bewusst über die Formvorschrift hinweggesetzt.

Im Juli dieses Jahres hatte auch das Oberlandesgerichts Frankfurt am Main entschieden, dass die Einreichung eines Schriftsatzes eines Anwalts per Fax oder Brief zur Fristwahrung nicht ausreicht (VersicherungsJournal 19.8.2022).