Einkommensmillionäre zur Kasse bitten?

28.5.2020

Um die enormen Belastungen aus der Corona-Pandemie für den Bundeshaushalt und die Länderhaushalte zu mildern, kommen vor allem aus dem linken politischen Spektrum wieder Forderungen nach einer Anhebung des Spitzensteuersatzes oder Wiedereinführung einer Vermögensabgabe auf. Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat jetzt aus den für 2016 vorliegenden Ergebnissen der Lohn- und Einkommenssteuer-Statistik herausgefiltert, wie viele Steuerpflichtige zum „Reichensteuersatz“ von 45 Prozent veranlagt wurden und wie viele Einkommensmillionäre es gegeben hat.

Danach zahlten insgesamt rund 102.000 Steuerpflichtige den Höchstsatz, weil sie ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von 254.447 Euro (bei Zusammenveranlagung 508.894 Euro) hatten. Auf diese Gruppe entfielen Destatis zufolge 6,5 Prozent der gesamten Einkünfte und 13 Prozent der Steuersumme.

(Bild: Destatis)

Die Zahl der Einkommensmillionäre wuchs von 2015 auf 2016 um knapp 1.700 auf rund 22.870 an. Das Durchschnittseinkommen der Einkommensmillionäre lag bei 2,7 Millionen Euro. In Hamburg war die Millionärsdichte am größten. Hier verdienten zwölf von 10.000 unbeschränkt Steuerpflichtigen mehr als eine Million Euro im Jahr.

Die Einkommensmillionäre zahlten insgesamt rund 21,5 Milliarden Euro an Steuern. Dies entspricht 7,5 Prozent der insgesamt festgesetzten Einkommens- und Lohnsteuer.