Einigung auf EU-Kleinanlegerstrategie erzielt

19.12.2025 – Kommission, Parlament und Rat haben sich auf einen Text für die RIS verständigt. Aus der Branche ist einerseits eine gewisse Erleichterung über den Abschluss des Prozesses zu vernehmen. Andererseits fürchtet man zusätzliche Belastungen. Entscheidend werde sein, wie die nachgelagerten technischen Details aussehen, die auf Basis der RIS erst erlassen werden.

Im Mai 2023 hatte die EU-Kommission ihren Entwurf für die „Kleinanlegerstrategie“ (Retail Investment Strategy, RIS) vorgestellt (VersicherungsJournal 25.5.2023). Zwischenzeitlich haben auch Parlament und Rat an dem Text gefeilt.

Kurz vor Weihnachten haben sich die drei Institutionen nun im „Trilog“ informell auf die finale Fassung geeinigt. Der – noch nicht öffentlich verfügbare – Richtlinientext muss nun noch von Parlament und Rat formell beschlossen werden, um in Kraft zu treten.

GDV-Asmussen: „Immer noch zu kompliziert“

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

„Gut, dass der Trilog zur Retail Investment Strategy abgeschlossen ist – nach fünf Jahren umfangreicher Diskussionen haben wir nun Klarheit und werden uns auf die neuen Regeln einstellen“, sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), am Donnerstag in einer ersten Reaktion.

Das neue Regelwerk sei aber immer noch zu kompliziert. „Zwar wurden die ursprünglichen Vorschläge im Laufe der Verhandlungen vereinfacht. Dennoch gibt es immer noch Regelungen, die kaum nachvollziehbar sind. So müssen Versicherer und Vermittler beispielsweise Werbematerial künftig sieben Jahre lang aufbewahren.“

Problematisch sei auch, dass vieles erst nachgelagert in delegierten Rechtsakten oder Regulierungsstandards der Aufsichtsbehörden geklärt wird. „Das führt zu noch mehr Regulierung.“ Endgültig beurteilen lasse sich die RIS deshalb erst, wenn die konkreten Rechtstexte vorliegen.

„Nur wenn die Umsetzung bürokratiearm erfolgt, kann die RIS tatsächlich positive Wirkung im Markt entfalten und so dazu beitragen, dass mehr Menschen in Europa langfristig Vermögen aufbauen können“, betont Asmussen.

BVK sieht Beratung komplizierter werden

Michael H. Heinz (Bild: BVK)

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) zeigte sich erfreut darüber, dass sogenannte „Finfluencer“ künftig beaufsichtigt werden sollen, „indem die Finanz- und Versicherungsunternehmen mit ihnen schriftliche Vereinbarungen treffen und deren Aktivitäten auf den sozialen Plattformen kontrollieren müssen“, wie Präsident Michael H. Heinz erklärte.

„Andererseits haben die EU-Kommission, der EU-Ministerrat und die Vertreter des EU-Parlaments unter dem Leitbild des Verbraucherschutzes viele neue regulatorische Maßnahmen für den Vertrieb von Finanz- und Versicherungsanlagen getroffen, die unsere Arbeit zukünftig noch mehr belasten werden“, fügte Heinz hinzu.

Der BVK nennt hier unter anderem eine Geeignetheitsprüfung von Finanz- und Versicherungsanlagen für Kunden, das „Value for Money“-Prinzip (Kosten-Nutzen-Verhältnis) samt Benchmarks sowie strengere Regeln für Zuwendungen („Inducements“) für Vermittler und für die Beratung.

BVK-Hauptgeschäftsführer Dr. Wolfgang Eichele folgert daraus, dass die Beratung schwerer und komplizierter werde. „Ob das im Sinne des Verbraucherschutzes ist und dem Ziel der EU-Kleinanlegerstrategie entspricht, die breite Masse stärker an den Potenzialen der Finanzmärkte partizipieren zu lassen, bezweifeln wir sehr.“

Insurance Europe: ausständige technische Details entscheidend

Der Versicherer-Dachverband Insurance Europe begrüßte, dass die Trilog-Einigung die besondere Natur von Versicherungen berücksichtige. Sie ermögliche auch, dass verschiedene Vergütungsarten beibehalten werden können.

Andererseits füge die RIS einer ohnehin schon komplexen regulatorischen Landschaft zusätzliche Regeln hinzu. Der eigentliche Test für sie seien deshalb die technischen Details, die auf ihrer Basis erst noch erarbeitet werden.

Diese nächsten Schritte seien entscheidend dafür, „Rechtssicherheit, Verhältnismäßigkeit und die Übereinstimmung mit den EU-Zielen der Vereinfachung und Entlastung“ zu gewährleisten.