Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Einigung auf EU-Kleinanlegerstrategie erzielt

19.12.2025 – Kommission, Parlament und Rat haben sich auf einen Text für die RIS verständigt. Aus der Branche ist einerseits eine gewisse Erleichterung über den Abschluss des Prozesses zu vernehmen. Andererseits fürchtet man zusätzliche Belastungen. Entscheidend werde sein, wie die nachgelagerten technischen Details aussehen, die auf Basis der RIS erst erlassen werden.

WERBUNG

Im Mai 2023 hatte die EU-Kommission ihren Entwurf für die „Kleinanlegerstrategie“ (Retail Investment Strategy, RIS) vorgestellt (VersicherungsJournal 25.5.2023). Zwischenzeitlich haben auch Parlament und Rat an dem Text gefeilt.

Kurz vor Weihnachten haben sich die drei Institutionen nun im „Trilog“ informell auf die finale Fassung geeinigt. Der – noch nicht öffentlich verfügbare – Richtlinientext muss nun noch von Parlament und Rat formell beschlossen werden, um in Kraft zu treten.

GDV-Asmussen: „Immer noch zu kompliziert“

Jörg Asmussen (Bild: GDV)
Jörg Asmussen (Bild: GDV)

„Gut, dass der Trilog zur Retail Investment Strategy abgeschlossen ist – nach fünf Jahren umfangreicher Diskussionen haben wir nun Klarheit und werden uns auf die neuen Regeln einstellen“, sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), am Donnerstag in einer ersten Reaktion.

Das neue Regelwerk sei aber immer noch zu kompliziert. „Zwar wurden die ursprünglichen Vorschläge im Laufe der Verhandlungen vereinfacht. Dennoch gibt es immer noch Regelungen, die kaum nachvollziehbar sind. So müssen Versicherer und Vermittler beispielsweise Werbematerial künftig sieben Jahre lang aufbewahren.“

Problematisch sei auch, dass vieles erst nachgelagert in delegierten Rechtsakten oder Regulierungsstandards der Aufsichtsbehörden geklärt wird. „Das führt zu noch mehr Regulierung.“ Endgültig beurteilen lasse sich die RIS deshalb erst, wenn die konkreten Rechtstexte vorliegen.

„Nur wenn die Umsetzung bürokratiearm erfolgt, kann die RIS tatsächlich positive Wirkung im Markt entfalten und so dazu beitragen, dass mehr Menschen in Europa langfristig Vermögen aufbauen können“, betont Asmussen.

BVK sieht Beratung komplizierter werden

Michael H. Heinz (Bild: BVK)
Michael H. Heinz (Bild: BVK)

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) zeigte sich erfreut darüber, dass sogenannte „Finfluencer“ künftig beaufsichtigt werden sollen, „indem die Finanz- und Versicherungsunternehmen mit ihnen schriftliche Vereinbarungen treffen und deren Aktivitäten auf den sozialen Plattformen kontrollieren müssen“, wie Präsident Michael H. Heinz erklärte.

„Andererseits haben die EU-Kommission, der EU-Ministerrat und die Vertreter des EU-Parlaments unter dem Leitbild des Verbraucherschutzes viele neue regulatorische Maßnahmen für den Vertrieb von Finanz- und Versicherungsanlagen getroffen, die unsere Arbeit zukünftig noch mehr belasten werden“, fügte Heinz hinzu.

Der BVK nennt hier unter anderem eine Geeignetheitsprüfung von Finanz- und Versicherungsanlagen für Kunden, das „Value for Money“-Prinzip (Kosten-Nutzen-Verhältnis) samt Benchmarks sowie strengere Regeln für Zuwendungen („Inducements“) für Vermittler und für die Beratung.

BVK-Hauptgeschäftsführer Dr. Wolfgang Eichele folgert daraus, dass die Beratung schwerer und komplizierter werde. „Ob das im Sinne des Verbraucherschutzes ist und dem Ziel der EU-Kleinanlegerstrategie entspricht, die breite Masse stärker an den Potenzialen der Finanzmärkte partizipieren zu lassen, bezweifeln wir sehr.“

Insurance Europe: ausständige technische Details entscheidend

Der Versicherer-Dachverband Insurance Europe begrüßte, dass die Trilog-Einigung die besondere Natur von Versicherungen berücksichtige. Sie ermögliche auch, dass verschiedene Vergütungsarten beibehalten werden können.

Andererseits füge die RIS einer ohnehin schon komplexen regulatorischen Landschaft zusätzliche Regeln hinzu. Der eigentliche Test für sie seien deshalb die technischen Details, die auf ihrer Basis erst noch erarbeitet werden.

Diese nächsten Schritte seien entscheidend dafür, „Rechtssicherheit, Verhältnismäßigkeit und die Übereinstimmung mit den EU-Zielen der Vereinfachung und Entlastung“ zu gewährleisten.

Emanuel Lampert

Schlagwörter zu diesem Artikel
IDD · Marketing · Provision · Regulierung · Strategie · Verbraucherschutz · Vermittlerverband
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Falscher Druck auf die Provisionen
13.4.2018 – Dass die Versicherungsaufsicht das Absenken der Vergütungen in der Lebensversicherung vorgeschlagen hat, bringt die Diskussion wieder auf Trab. Doch durch häufiges Wiederholen werden schlechte Argumente nicht besser. Was jetzt zu tun ist. (Bild: Harjes) mehr ...
 
Online-Abschluss auch ohne Beratung?
22.5.2017 – Anders als andere Vermittlerverbände hat der BVK nur wenige Nachbesserungswünsche in Sachen IDD-Umsetzung, die im Mittelpunkt der diesjährigen Jahreshauptversammlung stand. Heiß diskutiert wurden auch die Themen Vergütung und Insurtechs. (Bild: Lier) mehr ...
 
Qualität statt noch mehr Vermittler-Regulierung
4.3.2016 – Beim gestrigen Honorarberater-Kongress gab Verbraucherschutz-Staatssekretär Gerd Billen Hinweise auf die internen Diskussionen der Regierung zu Gesetzesvorhaben. Eine Bestandsaufnahme der Branche zur Beratungsqualität fiel kontrovers aus. (Bild: Meyer) mehr ...
 
Versicherungsberater sollen zusätzliche Rechte erhalten
4.3.2015 – Beim Honorarberaterkongress hat gestern die Bundesregierung ihre Pläne in Sachen Vermittlerregulierung offenbart und die EU-Kommission den Verhandlungsstand zur Provisionsoffenlegung. Welche Folgen Regulierung haben kann, zeigt eine Diskussion mit Provisions- sowie Honorarvermittlern und dem VZBZ. (Bild: Meyer) mehr ...
 
BVK: Unabhängigkeit des Maklers muss klar definiert werden
25.10.2023 – Zum 26. Mal trifft sich die Finanz- und Versicherungsbranche in Dortmund. Die Veranstalter treten mit einer gekürzten DKM und neuen Formaten an. Den BVK treiben die EU-Kleinanlegerstrategie und Korrekturen am Entwurf um, die ein Provisionsverbot über die Hintertür ermöglichen könnten. (Bild: BBG) mehr ...
 
IDD-Novelle: Entwurf enthält partielles Provisionsverbot
25.5.2023 – Die EU-Kommission hat nun ihren Gesetzesentwurf für die „Kleinanlegerstrategie“ offiziell präsentiert. Er sieht nun doch ein Provisionsverbot vor, das weitergeht, als zuletzt vielfach angenommen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Bafin-Entwurf geht laut Vermittlerverbänden an Beratungspraxis vorbei
20.1.2023 – BDV und BFV hauen der Bafin ebenfalls ihr Merkblatt zu kapitalbildenden Lebensversicherungen um die Ohren. Assekurata hält unter anderem eine pauschale Mindestrendite von zwei Prozent für eine nicht sachgerechte Vereinfachung. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Provision: Neue Diskussionen um „Anreize“
12.1.2023 – In einigen Wochen soll der Vorschlag für die EU-Kleinanleger-Strategie auf den Tisch kommen. Damit rückt auch die Frage, welche Art der Vergütung rund um Versicherungsanlage-Produkte zulässig sein soll, wieder in den Fokus. (Bild: Moerschy, Pixabay CC0) mehr ...
 
Neue Versicherungs-Vermittlungsverordnung beschlossen
29.6.2018 – Die Bundesregierung hat die Verordnung zur Neufassung der Versicherungs-Vermittlungsverordnung (VersVermV) vorgelegt. Jetzt ist der Bundestag am Zug, der sich ein Mitspracherecht ausbedungen hatte. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
WERBUNG