Einigung auf Altersvorsorgepflicht für Selbstständige

2.2.2018 – Die Unterhändler von CDU, CSU und SPD haben sich bei den Verhandlungen über die Neuauflage einer großen Koalition bei den Rententhemen geeinigt. In der gesetzlichen Rentenversicherung wird bis 2025 der Beitragssatz auf 20 Prozent begrenzt und das Rentenniveau bei mindestens 48 Prozent gehalten. Zudem wurde vereinbart, Selbstständige zur Vorsorge für das Alter zu verpflichten und die Leistungen für Neuzugänge bei der Erwerbsminderungsrente zu verbessern.

Die Verhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD über eine Neuauflage einer großen Koalition gehen am Wochenende in ihre entscheidende Phase. Nach Informationen aus informierten Kreisen sollten die einzelnen Arbeitsgruppen eigentlich bis gestern Abend ihre Ergebnisse präsentieren. Zur Not könnten die Verhandlungen aber auch noch Anfang kommender Woche fortgesetzt werden.

Nach dem von den drei Parteien veröffentlichen Verhandlungsplan sollen die Arbeitsgruppen heute der Spitzenverhandlungsrunde, die 15 Mitglieder umfasst, Bericht erstalten. Am Wochenende wollen die Verhandlungsführer dann in Klausur um eine endgültige Einigung ringen. Aus den informierten Kreisen verlautete, möglich sei auch, dass die Gespräche bis Anfang kommender Woche ausgeweitet würden.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wurde in der wenig umstrittenen Frage der künftigen Rentenpolitik Verständigung erzielt. Hier waren bereits in den Sondierungsgesprächen wesentliche Vorhaben verabredet worden (VersicherungsJournal 12.1.2018).

Rentenbetragssatz bis 2025 nicht über 20 Prozent

In der gesetzlichen Rentenversicherung sollen bis 2025 Haltelinien beim Rentenniveau von 48 Prozent und bei der Beitragshöhe gezogen werden. Nach den jetzt vorliegenden Ergebnissen soll der Beitrag von heute 18,6 Prozent bis 2025 nicht über 20 Prozent steigen dürfen.

Die CSU hatte sich schon in den Sondierungsgesprächen mit ihrer Forderung nach einer weiteren Aufstockung der Mütterrente weitgehend durchgesetzt. Nach dem Kompromiss sollen Mütter, die vor 1992 Kinder geboren haben, einen dritten Entgeltpunkt erhalten, wenn sie drei oder mehr Kinder erzogen haben.

Dies werde nach Angaben der CSU-Politikerin Stamm 3,4 Milliarden Euro jährlich kosten, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) in ihrer heutigen Ausgabe. Die Politikerin habe gesagt, es müsse „nicht alles ausschließlich aus Beiträgen finanziert werden“. SPD-Unterhändlerin Andrea Nahles habe von einem „guten Mix“ aus Beiträgen und Steuern gesprochen, berichtet die FAZ.

Andrea Nahles (Bild: Brüss)

Grüne befürchten Plündern der Rentenkasse

Der grüne Rentenpolitiker Markus Kurth befürchtet, dass die neue große Koalition die Rentenkasse bis zum Jahr 2021 um knapp 20 Milliarden Euro plündern wolle. Die große Koalition tue alles, um die langfristige Stabilität des Rentenniveaus zu unterhöhlen, erklärte Kurth in Berlin zu den Ergebnissen der Verhandlungen zwischen Union und SPD.

„Die große Koalition betreibt in der Rentenpolitik mal wieder Publikumstäuschung in großem Stil“, erklärte Kurth. Er hat zudem in einer Kleinen Anfrage bei der Bundesregierung Aufklärung über die Kosten für die Mütterrente und für die Rente mit 63 Jahren verlangt.

Pflicht zur Altersvorsorge für Selbstständige geplant

Geeinigt haben sich die Koalitionsverhandler nach Angaben der FAZ auf eine Altersvorsorgepflicht für Selbstständige. Denen werde es überlassen, ob sie über die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) oder über eine private Lösung vorsorgen wollten.

In der letzten Legislaturperiode war eine Einigung noch nicht erzielt worden. Die SPD hatte eine Pflichtversicherung in der GRV oder einem eigenen Versorgungswerk bevorzugt (VersicherungsJournal 28.11.2016). Die Union wollte dagegen eine Vorsorgepflicht, die über verschiedene Wege erfüllt werden kann (VersicherungsJournal 20.2.2017). In den Sondierungsgesprächen im Januar hatten die Parteien sich schon aufeinander zubewegt.

Nach Angaben der FAZ wollen die zukünftigen Koalitionäre noch einmal die Leistungen für Erwerbsgeminderte verbessern. Neurentner sollten künftig so gestellt werden, als wenn sie bis zum aktuellen gesetzlichen Renteneintrittsalter gearbeitet hätten.

Die letzte Entscheidung liegt bei den SPD-Mitgliedern

Sollten sich CDU/CSU und SPD auf die Bildung einer großen Koalition verständigen, dann muss noch eine große Hürde überwunden werden.

Die SPD-Parteiführung muss die Parteimitglieder davon überzeugen, dass der Koalitionsvertrag eine klare sozialdemokratische Handschrift trägt. Schon das Votum des SPD-Sonderparteitags zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen war knapp ausgefallen.

Die Bild-Zeitung spekulierte gestern bereits über eine mögliche Ressortverteilung. Wenn SPD-Parteichef das Außenministerium übernehmen würde, dann könnte Sigmar Gabriel (SPD) wieder das Wirtschaftsressort übernehmen, orakelte die Zeitung. Und neuer Finanzminister könnte Peter Altmeier (CDU) werden, der das Amt jetzt kommissarisch leitet. Als Kanzleramtsminister wird danach Hermann Gröhe (CDU) gehandelt.