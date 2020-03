Einhalten des Tempolimits kann zu schnell sein

9.3.2020 – Autofahrer sind dazu verpflichtet, bei Dunkelheit und erkennbarem Gegenverkehr auf schmalen Straßen auf halbe Sicht zu fahren. Das belegt ein Urteil des Oberlandesgerichts Celle vom 4. März 2020 (14 U 182/19).

Der Kläger war im September 2017 bei Dunkelheit auf einer Landstraße mit seinem überbreiten landwirtschaftlichen Gespann unterwegs. Dort kollidierte er mit einem ihm entgegenkommenden Personenkraftwagen kam. Dabei entstand erheblicher Sach- und Personenschaden.

Für den Unfall hielt er allein die Fahrerin des Pkws für verantwortlich. Diese sei angesichts der Straßen- und Sichtverhältnisse deutlich zu schnell gefahren.

Unangemessene Geschwindigkeit

Der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Beschuldigten ging hingegen davon aus, dass der Kläger den Unfall zur Hälfte mitverschuldet hatte. Er wollte sich daher nur mit einer Quote von 50 Prozent an den Reparaturkosten für den Schlepper und den Anhänger beteiligen.

Der Halter des Gespanns zog daher vor Gericht. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Verden hielt die Klage auf Zahlung der restlichen Hälfte für unbegründet. Es wies die Klage daher ab.

Mit seiner hiergegen beim Celler Oberlandesgericht eingelegten Berufung errang der Kläger einen Teilerfolg.

Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung

Nach Überzeugung des Berufungsgerichts ist die Fahrerin des Pkws überwiegend für den Unfall verantwortlich. Sie habe zwar die am Unfallort erlaubte Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde – wenn überhaupt – nur geringfügig überschritten. Das bedeute aber nicht, dass sie mit einer den Straßen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen angepasste Geschwindigkeit gefahren sei.

Es war dunkel, die Straße nur 4,95 Meter breit, ohne Fahrbahnmarkierungen, sowie mit nicht befestigtem Seitenstreifen, und es war in einer leichten Rechtskurve Gegenverkehr erkennbar. Daher genüge das von der Fahrerin gefahrene Tempo nicht den Anforderungen des § 3 Absatz 1 StVO.

Dort heißt es auszugsweise: „Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen...

… Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss jedoch so langsam gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke gehalten werden kann.“

Mithaftung aus Betriebsgefahr

Die Frau habe folglich einkalkulieren müssen, dass das für sie im Gegenverkehr erkennbare Gespann überbreit war und ihr weniger Platz zur Verfügung stand als es bei einem entgegenkommenden Personenkraftwagen der Fall gewesen wäre. Sie habe deshalb so langsam fahren müssen, dass sie ihr Fahrzeug mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke hätte anhalten können.

Trotz dieses Verkehrsverstoßes habe der Eigentümer des landwirtschaftlichen Gespanns jedoch keinen Anspruch auf vollständigen Ersatz des ihm entstandene Schadens. Angesichts seines überbreiten landwirtschaftlichen Gespanns mit einem Gewicht von 18 Tonnen müsse er sich nämlich eine erhöhte Betriebsgefahr anrechnen lassen.

Der Versicherer des Personenkraftwagens müsse ihm daher nur 70 Prozent seiner unfallbedingten Aufwendungen ersetzen.