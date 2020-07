Einbrechern wird das Leben schwerer gemacht

28.7.2020 – Nach 2019 ging die Zahl der Einbrüche im ersten Halbjahr 2020 weiter zurück, wie die Schadenstatistik der Gothaer zeigt. Der Grund: die verordnete Heimarbeit während der Coronakrise in diesem Frühjahr. Allerdings könnten die Fallzahlen in den Sommerferien wieder ansteigen, warnt der Versicherer.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist 2019 deutlich gesunken, auf 95.000 Straftaten. Das sind 10.000 weniger Schadenfälle als im Vergleichszeitraum, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) meldete. Die Hausratversicherer haben die Einbrüche im Vorjahr 300 Millionen Euro gekostet (VersicherungsJournal 26.3.2020).

Der Rückgang sei vor allem auf die Verbesserung der Sicherheitstechnik zurückzuführen, so der Verband. 2018 führte Neumünster die Polizeiliche Kriminalstatistik für Wohnungseinbrüche an. Besonders niedrig war die Einbruchrate dagegen im Landkreis Regen (25.9.2019).

Die Gothaer Versicherungen haben dazu jetzt ihre Schadenstatistik für die ersten sechs Monate des Jahres ausgewertet und verglichen. Der Trend zeigt sinkende Delikte.

Homeoffice verhinderte Schadenfälle

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 gab es laut der Kölner Gesellschaft durchschnittlich 846 Einbrüche pro Monat. 2019 waren es 796. Im ersten Halbjahr 2020 verzeichnete der Versicherer nur 576 Schadenfälle. Das entspreche einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von rund 28 Prozent.

Die Gothaer führt die niedrigen Zahlen auf das vielfach verordnete Homeoffice während der Coronakrise in diesem Frühjahr zurück.

Das sei aber kein Grund, Entwarnung zu geben, weil die Kriminellen gerade in den Sommerferien deutlich aktiver würden. Durchschnittlich erfasste der Kölner Versicherer 2019 pro Monat 847 versicherte Einbrüche. „Doch ab Mai beginnen die Schadenzahlen zu steigen und erreichen ihren Höhepunkt in den Monaten Juni, Juli und August mit durchschnittlich 943 Einbrüchen“, so die Gothaer.

Das entspreche einem Anstieg um rund 25 Prozent, verglichen mit den Monaten Januar, Februar und März mit im Schnitt 709 Einbrüchen.

Tipps zum Schutz vor Einbrüchen

Die einfachste Prävention, Einbrüche zu verhindern, sei für Urlauber Anwesenheit vorzutäuschen. Die Gothaer gibt dazu folgende Tipps: