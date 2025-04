Einbrecher und Autodiebe schlugen 2024 wieder häufiger zu

3.4.2025 – Die Diebstahlkriminalität hat im vergangenen Jahr leicht abgenommen (minus 1,6 Prozent auf 1,9 Millionen erfasste Delikte). Allerdings wurden mehr Kraftwagen geklaut (plus 1,3 Prozent) und mehr Wohnungseinbruchdiebstähle (plus 0,8 Prozent) registriert. Dies geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik 2024 hervor.

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland mit knapp 5,84 Millionen rund 1,7 Prozent weniger Straftaten verübt als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 10.4.2024). Dies teilte das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) am Mittwoch anlässlich der Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2024 (PDF, 3,2 MB) mit.

Weniger Straftaten, rückläufige Aufklärungsquote

Der aktuelle Rückgang ist den Angaben zufolge „wesentlich“ auf „die Teillegalisierung des Besitzes und des Anbaus von Cannabis und dessen Zubereitungen ab dem 1. April 2024“ zurückzuführen, wird herausgestellt.

Zum Vergleich: Mehr als sechs Millionen Straftaten wurden zuletzt 2016 erfasst. Danach waren die Zahlen fünf Mal in Folge nach unten gegangen, danach wieder zweimal nach oben (31.3.2023). 2021 war – unter anderem pandemiebedingt – mit unter 5,05 Millionen der niedrigste Stand seit 1993 erreicht worden (7.4.2022).

Die Aufklärungsquote ging zwar von 58,4 auf 58,0 Prozent zurück. Damit blieb sie aber nur leicht unter dem Höchststand von 58,7 Prozent im Jahr 2021.

Diebstähle sind leicht zurückgegangen

Nach einem überproportional starken Anstieg der Diebstahlkriminalität im Jahr 2023 zeigte die Kurve aktuell wieder leicht nach unten (minus 1,6 Prozent auf 1,94 Millionen erfasste Delikte). Besonders deutlich ging sie bei den Fahrraddiebstählen (minus 6,9 Prozent auf unter 246.000 Fälle) und bei den Ladendiebstählen (minus fünf Prozent auf unter 405.000 Delikte) zurück.

Nur leicht (plus 0,8 Prozent auf 78.436 Taten) nahm die Zahl der amtlich registrierten Wohnungseinbruchdiebstähle zu. Dies stellt allerdings immer noch den fünftniedrigsten Wert in diesem Jahrtausend dar. Der Tiefststand wurde drei Jahre zuvor mit 54.236 erreicht, der Höchststand 2015 mit mehr als 167.000. Die Aufklärungsquote nahm aktuell von 14,9 auf 15,3 Prozent zu.

Auch etwas mehr Kraftwagendiebstähle

Etwas stärker zugenommen hat die Zahl der von der Polizei erfassten Kraftwagendiebstähle. Hier ging es um 1,3 Prozent auf 30.373 nach oben. Mehr solcher Delikte wurden zuletzt 2017 dokumentiert.

2011 lag die Zahl der amtlich registrierten Taten bei über 40.000. 2005 wurden noch über 50.000, 2002 sogar noch über 70.000 Autos geklaut. Im Vergleich zum Jahr 2000 mit mehr als 83.000 Delikten beläuft sich das Minus auf fast zwei Drittel. Die Aufklärungsquote erhöhte sich von 27,3 auf 29,2 Prozent.

Mehr Delikte als vor Corona

Wie aus der PKS weiter hervorgeht, lag die Zahl der Diebstahlsfälle insgesamt um 6,5 Prozent über dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Beim Ladendiebstahl wurden zuletzt fast ein Viertel mehr Taten gezählt als 2019. Beim Taschendiebstahl war im Vergleich zu 2019 eine Steigerung um etwa ein Siebtel zu verzeichnen.

Andererseits wurde das Niveau des Vor-Corona-Jahres beim Wohnungseinbruchdiebstahl um annähernd ein Zehntel und beim Diebstahl in/aus Dienst-, Büro- und Lagerräumen um fast ein Fünftel unterschritten.