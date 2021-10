Ein Pkw-Diebstahl kostete die Versicherer 2020 so viel wie nie zuvor

22.10.2021 – Zwar sind 2020 so wenige Kraftfahrzeuge wie auch Personenkraftwagen gestohlen worden wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Da sich bei Letzteren die Gesamtentschädigungs-Summe etwas schwächer verminderte, kletterten die durchschnittlichen Kosten pro Delikt erstmals über die Marke von 20.000 Euro. Dies geht aus dem „Kfz-Diebstahlreport 2021“ des GDV hervor.

Im vergangenen Jahr wurden 10.697 kaskoversicherte Personenkraftwagen entwendet. Dies ist dem am Donnerstag vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) vorgelegten „Kfz-Diebstahl-Report 2021“ zu entnehmen. In diesem werden auch die bei Langfingern beliebtesten Fahrzeugmodelle und -marken aufgelistet (VersicherungsJournal 21.10.2021).

Der Rückgang fiel mit 24,8 Prozent mehr als fünf Mal so stark aus wie im Jahr zuvor (11.9.2020). Die Verminderung wird in ihrer Deutlichkeit wohl insbesondere auf die Corona-bedingten Lockdowns und zeitweisen Grenzschließungen zurückzuführen sein, die den Langfingern ihre Taten erschwert haben dürften.

Der aktuelle Wert entspricht dem Tiefststand seit der Wiedervereinigung. Mitte der 1990er-Jahre wurden noch um die 100.000 Pkw geklaut, Anfang des Jahrtausends immerhin noch weit über 42.000.

Schadendurchschnitt bleibt auf hohem Niveau

Da die Aufwendungen der deutschen Kaskoversicherer nicht ganz so stark zurückgingen (minus 23,4 Prozent auf 214 Millionen Euro), stieg der Durchschnittschaden auf einen neuen Rekordwert von 20.002 Euro. Im Vergleich zu 2007 hat sich die durchschnittliche Entschädigung pro gestohlenes Fahrzeug beinahe verdoppelt.

Für die Versicherungsleistungen gab die Branche in den vergangenen elf Jahren jeweils um bis zu über die Hälfte mehr aus als 2020. Niedrige Gesamtkosten hatten die Versicherer zuletzt 2008 zu schultern.

Die Diebstahlshäufigkeit pro 1.000 kaskoversicherte Personenkraftwagen lag den GDV-Angaben zufolge bei 0,3 (2019: 0,4).

Diebstahl hat in fast allen Bundesländern abgenommen

Angestiegen ist die Zahl der geklauten Pkw nur in Berlin (plus 16 Prozent auf 87). In den übrigen 15 (2019: 13) Bundesländern wurden weniger dieser Fahrzeuge entwendet als im Jahr zuvor. 2018 war dies in 15 Ländern der Fall. 2017 war in fünf, 2016 sogar in acht Bundesländern ein Rückgang zu beobachten.

Die stärksten Verminderungen – jeweils über 30 Prozent – waren im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt (auf 321), Mecklenburg-Vorpommern (auf 181), in Baden-Württemberg (auf 448) sowie in Thüringen (auf 127) zu beobachten.

Mit einer Schadenhäufigkeit von 2,3 (2018: 3,3) je 1.000 versicherten Personenkraftwagen bleibt Berlin die Hauptstadt der Autodiebe. Dahinter folgt Hamburg mit einer Häufigkeit von 1,2 (1,4) vor Brandenburg mit 0,7 (1,1) und Bremen mit 0,4 (0,5).

Die Schadenhöhe unterscheidet sich regional

Der durchschnittliche Schaden pro Diebstahl ist in zehn Bundesländern angestiegen. In Berlin, Brandenburg und dem Saarland war dies sogar zum dritten Mal in Folge der Fall. Erneut abgenommen hat die durchschnittliche Entschädigungsleistung pro Delikt nur in Bremen und in Nordrhein-Westfalen (NRW).

Die höchsten Werte werden mit jeweils über 23.000 Euro für Hamburg und Schleswig-Holstein ausgewiesen. Über der Marke von 20.000 Euro lagen ansonsten nur noch Hessen und NRW. Der niedrigste Schaden pro Entwendung steht mit im Schnitt leicht über 15.000 Euro für Sachsen zu Buche.

Diebstahl kaskoversicherter Fahrzeuge erneut rückläufig

Wie aus den Daten des Versicherverbands weiter hervorgeht, reduzierte sich 2020 neben der Zahl der geklauten Pkw auch die der gestohlenen Kraftfahrzeuge insgesamt. Das Minus fiel mit rund 4.900 Fuhrwerken um ein Zigfaches höher aus als im Jahr zuvor (zwei Gefährte) und immerhin noch fast doppelt so stark wie vor zwei Jahren (18.10.2019).

Heruntergebrochen auf die einzelnen Fahrzeugarten war lediglich bei den Mofas und Mopeds ein Zuwachs zu verzeichnen (plus 16,4 Prozent auf 2.609 Fälle). Andererseits gab es bei den Lastkraftwagen mit 31 Prozent auf 1.346 das größte Plus). Nicht geändert hat sich mit 169 die Zahl der entwendeten Zugmaschinen.