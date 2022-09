Ein neuer Markt für Versicherungen in einer künstlichen Parallelwelt

2.9.2022 – Auf einer gestrigen Fachtagung im Hamburg stand das Thema Internetrealität auf dem Veranstaltungsprogramm. Im Netz sind mittlerweile Marktplätze mit digitalen Waren entstanden, auf denen mit echtem Geld gehandelt wird. Versicherungsschutz dafür gibt es allerdings noch nicht. Experten meinen, dass sich hier ein neues lohnendes Geschäftsfeld für die Assekuranz auftut.

Avatare, NFTs, Metaversum – wem diese Begriffe nichts sagen, der wird verwundert über die Überlegung sein, dass sich in einer digitalen Parallelwelt möglicherweise bald neue Felder für Versicherungsprodukte auftun. Hier könnten sich Versicherer nicht nur neue Zielgruppen sondern auch neue Märkte erschließen.

Digitaler Warenverkehr im Metaversum

Das Metaversum (auch Metaverse) bezeichnet eine Internet-Welt, in der echte Menschen in Form von Avataren, einem eigenen digitalen Repräsentanten, ihre Zeit verbringen. Dort wird gespielt, gefeiert und gekauft. Hier fließt echtes Geld in einer künstlichen Welt, um dort Waren zu bekommen – beispielsweise Markenschuhe für den eigenen Avatar.

Was auf den ersten Blick skurril klingen mag, kann in einigen Jahren durchaus die Realität sein. Das erklärte Gerrit Dietz, Industry Head Financial Services and Travel der Meta Platforms, Inc., gestern in einer Diskussion im Rahmen des „3. Hamburg Insurance Innovation Day 2022”, einer Veranstaltung der HSBA Hamburg School of Business Administration gGmbH.

Ein neuer Markt in einer neuen Welt

Nach Marktplätzen mit echten Waren im Netz geht es jetzt also um digitale Gegenstände. Den Schritt ins Metaversum, die Internetrealität, bezeichnet Dietz als „die nächste digitale Evolutionsstufe“. Ein Beispiel ist die bei Jugendlichen beliebte Spielewelt Roblox. Dort können digitale Waren für die eigene Spielfigur gekauft werden, von Kleidung über Autos bis zu Häusern. Zum Teil also echte Werte.

„Wer versichert die digitale Infrastruktur?“, wirft Professor Dr. Florian Elert von der HSBA im Gespräch als Frage ein. Könnten sowohl die Schaffer der neuen Welt wie auch die Nutzer eine neue Kundengruppe für die Assekuranz bilden? „Ich bin der Überzeugung, dass es sich für Versicherer lohnt, sich Gedanken um eine Zukunft im Metaverse zu machen“, so Dietz.

Vielfältige Produkte und Dienstleistungen

Der Möglichkeiten, Versicherungsprodukte anzubieten, sind viele. Im Zuge der Diskussion wurde klar, dass die digitale Welt zumindest längst zu einem Paralleluniversum geworden ist. „Menschen auf der ganzen Welt können mit ihren Avataren Online-Konzerte besuchen“, erklärte dazu Elert.

Auch NFTs sind ein Thema für Versicherer. Bei NFTs (Non-fungible Token, zu Deutsch „nicht ersetzbare Wertmarken“) handelt es sich um virtuelle Einzelstücke beziehungsweise digitale Zertifikate, die beweisen, dass man Besitzer eines virtuellen Originals ist. Das könnte ein Kunstwerk sein, das nur im Netz existiert. Sie gelten juristisch als Wertsache (VersicherungsJournal Medienspiegel 23.8.2022).

Bisher ist der Vertrieb im Metaversum schwierig

„Warum ist noch kein Versicherungsvertrieb im Metaverse aktiv?“, lautete eine Frage der Zuhörer. „Ich habe bisher noch kein Metaverse gesehen, bei dem das funktioniert“, antwortete Dietz. Das liege besonders daran, dass bisher kein Nutzer sich mit einer Versicherung für digitale Güter auseinandersetzt.

„Dort bewegen sich junge und schwer zugängliche Nutzer“, ergänzte er. Es gehe jetzt in erster Linie darum, sich erst einmal im Metaversum zu platzieren.

Den Aufbau einer digitalen Versicherungsagentur, wo Avatare echte Versicherungen abschließen können, ist der nächste Schritt. Dietz sieht hier die Möglichkeit, in naher Zukunft dahingehend bereits Tests mit Versicherern durchzuführen. Der Entwicklungshorizont des Meta-Konzerns ist absichtlich kurz gehalten: Geschaut wird auf die nächsten fünf bis zehn Jahre. „Es ist noch Neuland.“