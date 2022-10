Ein Jahr Ampel: Geht der Streit um Provisionen auf die Zielgerade?

7.10.2022 – Obwohl das Thema im Koalitionsvertrag der Ampelregierung nicht berücksichtigt wurde, möchte AfW-Vorstand Norman Wirth keine Entwarnung in Sachen Provisionsdeckel für Lebensversicherungen geben. Denn die Bafin lasse in ihren Forderungen nicht nach, sagte er im Rahmen der „DKM Streaming-Days“. Sein Verband und auch der BVK setzen auf das Veto der FDP.

„Ein Jahr Ampel: Alles auf Grün oder gelbe Karte für die Politik?“ lautete am Donnerstag dieser Woche ein Vortrag von Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand vom AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., im Rahmen der „DKM Streaming-Days“. Dabei streifte er bei seinem „kurzen und schnellen Rundumschlag“ auch das Thema Provisionen.

Gesetzgeberische Eingriffe in das System sind laut dem „AfW-Vermittelbarometer“ aus dem vergangen Jahr (VersicherungsJournal 22.12.2021) das „Sorgenthema“ der Branche. Hierzu wurde in der vergangenen Legislaturperiode bereits eine fertige Gesetzesvorlage im Bundestag diskutiert. Die Abgeordneten hätten nur die Hand heben müssen, so Wirth.

Norman Wirth (Bild: Andreas Klingberg)

Bafin schürt Diskussionen

Wie sieht es nun in der aktuellen Wahlperiode aus? Das Thema stehe nicht im Koalitionsvertrag, so der Jurist. „Damit könnte man sagen: Entwarnung! Von Seiten des eigentlichen Gesetzgebers ist dies auch möglich. Denn die FDP hat in den Koalitionsverhandlungen eine rote Linie gezogen“, berichtet er.

Es gebe aber immer noch Diskussionen, „insbesondere getrieben von der Bafin als Hauptprotagonist“. Exekutivdirektor Dr. Frank Grund fordere immer wieder einen Provisionsdeckel, jetzt Provisionsrichtwert genannt. „Raider heißt jetzt Twix – es ist inhaltlich das gleiche“, so Wirth.

„Ein irritierender Ansatz, denn: Wenn der Gesetzgeber sagt, er will an dieser Stelle kein Gesetz erlassen, kann nicht die Exekutive, also eine Behörde, um die Ecke kommen und sagen: ‚Wir machen es aber doch!‘“, sagt der AfW-Vorstand.

Ein Provisionsdeckel steht nicht zur Debatte. Florian Toncar (FDP), Parlamentarischer Staatssekretär

Am Ende sei es die Politik, die entscheide, und nicht die Behörde. Beruhigend seien die Aussagen, die aus dem zuständigen Bundesministerium der Finanzen (BMF) kommen. Zuletzt hat nach Angaben von Wirth der Parlamentarische Staatssekretär im BMF Dr. Florian Toncar (FDP) klar gesagt: „Ein Provisionsdeckel steht nicht zur Debatte.“

BVK setzt ebenfalls auf die FDP

Auch der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) beäugt skeptisch das Geschehen und setzt auf die Liberalen, die die Einführung eines Provisionsdeckels in der Lebensversicherung ablehnen (31.8.2022).

Verbandspräsident Michael H. Heinz sagte kürzlich auf einer Veranstaltung (22.9.2022): „Die FDP steht im Wort.“ Nach seinen Angaben zeigen sich die Liberalen zudem reserviert gegenüber einem von der Bafin angedachten Provisionsrichtwert (19.5.2022).

Diese aufsichtsrechtlichen Maßnahmen hatte die Behörde im Frühjahr auf ihrer Jahrespressekonferenz angekündigt – ohne offensichtlich vorab die Verbände zu informieren (5.5.2022, 4.5.2022)

Die Idee geht auf die Grünen zurück

Der Streit um gesetzgeberische Eingriffe in das Provisionssystem schwelt seit nunmehr fast zehn Jahren. Zunächst hatten die Grünen einen Provisionsdeckel gefordert (28.1.2013).

Dann war ein interner Vorschlag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) an die Öffentlichkeit gelangt, der in die gleiche Richtung ging und eine gesetzliche Begrenzung der Provisionen bei Renten- und Lebensversicherungen ins Spiel brachte (21.8.2013). Dagegen liefen die Vermittlerverbände und Maklerpools Sturm (13.9.2013, 26.8.2013).

Olaf Scholz erarbeitete 2019 Referentenentwurf

In der vergangenen Legislaturperiode legte sodann der damalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) einen Referentenentwurf vor, der einen Provisionsdeckel beim Vertrieb von Lebensversicherungen und von Restschuld-Versicherungen enthielt. Dieser orientierte sich an Vorschlägen der Bafin (28.3.2019), wurde aber vorerst von der CDU/CSU abgelehnt (16.4.2019).

Unterdessen monierten Vermittlerverbände, dass einzelne Versicherer in Sachen Begrenzung der Provisionen nicht fair spielen, sondern hinter den Kulissen weiter eine Deckelung forcieren würden (25.10.2019).

Schließlich beschloss die Große Koalition auf der Zielgeraden zur Bundestagswahl 2021 die Einführung eines Provisionsdeckels, allerdings begrenzt auf den Vertrieb von Restschuld-Versicherungen (6.5.2021, 25.2.2021). Seither ebbt die Debatte um eine Begrenzung der Vertriebsprovisionen für Lebensversicherungen nicht ab.