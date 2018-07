Ein Fonds soll die gesetzliche Rente sichern

16.7.2018 – Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) hat sein erstes Rentenreformpaket vorgestellt, in dem die im Koalitionsvertrag vereinbarten Reformvorhaben eins zu eins umgesetzt werden. Neu ist ein Demografiefonds, der bis zum Jahr 2025 mit bis zu acht Milliarden Euro aufgefüllt sein soll. Deutliche Kritik kam von Bündnis 90/Die Grünen, der Linksfraktionen und von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).

WERBUNG

Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) hat vor der Presse in Berlin seinen Referentenentwurf für ein „Gesetz über Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen Rentenversicherung“ (RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz) vorgestellt. Mit seinem ersten Rentenreformpaket setzt er die im Koalitionsvertrag (VersicherungsJournal 2.2.2018) vereinbarten Vorhaben eins zu eins um.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) werde den Entwurf, der mit dem Bundeskanzleramt und dem Bundesfinanzministerium abgestimmt sei, in die Ressortabstimmung geben, so dass das Kabinett dann den Gesetzentwurf verabschieden kann. Die Neureglungen sollen kommendes Jahr in Kraft treten.

Die Haltelinien bei der Rente werden bis 2025 festgezurrt

Für Haltelinien in der gesetzlichen Rente hatte sich bereits Heils Amtsvorgängerin Andrea Nahles (SPD) stark gemacht (VersicherungsJournal 6.9.2017). Jetzt soll das Rentenniveau bis zum Jahr 2025 nicht unter 48 Prozent absinken können und der Beitragssatz von derzeit 18,6 Prozent nicht über 20 Prozent ansteigen.

Nach dem Referentenentwurf soll der Beitragssatz bis zum Jahr 2022 mit 18,6 Prozent stabil gehalten werden. 2023 käme dann eine Erhöhung auf 19,2 Prozent und ab 2024 wären dann 20 Prozent erreicht.

Eine nach der derzeit noch geltenden Regelung mögliche Beitragsabsenkung in 2019 um 0,3 Prozentpunkte erteilte Heil angesichts der Herausforderungen durch die Haltelinien eine Absage. Wenn die so genannten Nachhaltigkeitsrücklage bei der Deutschen Rentenversicherung Bund zum Jahresende 2019 die Marke von 1,5 Monatsausgaben überschreiten sollte, müssten die Beiträge gesenkt werden. Ende Mai betrugen die Rücklage 33,6 Milliarden Euro oder 1,57 Monatsausgaben.

Wirtschaftswachstum hilft bei den Haltelinien

Hubertus heil (Bild: Brüss)

Der Minister wies darauf hin, dass viel von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhänge. Ginge es immer weiter so wie die letzten Jahre aufwärts, dann wären die Haltelinien wohl leicht einzuhalten.

Um gegebenenfalls ein Reißen der Haltelinien beim Rentenniveau von 48 Prozent und beim Beitrag von höchsten 20 Prozent verhindern zu können, will Heil einen Demografiefonds aufbauen, der schrittweise bis 2025 auf acht Milliarden Euro anwachsen soll.

Der Politiker hofft, dass auch die neue eingesetzte Rentenkommission für die Zeit nach 2025 Haltelinien einziehen wird.

Sollte die Rentenkommission bis März 2020 „valide Ergebnisse“ vorlegen, dann wäre Heil bereit, noch in der zu Ende gehenden Legislaturperiode Vorschläge umzusetzen.

Über die Mütterrente entscheiden die Fraktionen

Bei der Anhebung der Mütterrente II zeigte sich Heil offen, ob Mütter mit mehr als zwei Kindern einen weiteren vollen Entgeltpunkt erhalten sollen oder ob alle Mütter mit Kindern, die vor 1992 geboren wurden, einen halben Entgeltpunkt erhalten. Diese Entscheidung liege bei den Koalitionsfraktionen.

Neben der Mütterrente sollen die Rahmenbedingungen für die Erwerbsminderungsrenten weiter verbessert werden. Zudem werden Geringverdiener bis zu einem Einkommen von 1.300 (bisher 850) Euro bei den Sozialabgaben entlastet, ohne dass deshalb deren Rentenansprüche sinken würden.

An kritischen Stimmen fehlt es nicht

Der grüne Sozialpolitiker Markus Kurth bezeichnete es als absurd, wenn auf der einen Seite Steuermilliarden in einen Demografiefonds angelegt würden und auf der anderen Seite die Rentenreserven mit der Mütterrente II weiter geschwächt würden.

Der linke Sozialpolitiker Matthias W. Birkwald erklärte, die Beitragssatzbremse würden nur die Unternehmen bejubeln. „Für heutige und zukünftige Rentner hingegen ist sie Gift.“ Durch die falschen Haltelinien würden Rentner bis zum Jahr 2023 keinen Cent mehr Rente erhalten als ohne diese falschen Haltlinien.

Die Initiative New Soziale Marktwirtschaft (INSM) warf Heil vor, eine Politik der großen Koalition fortzusetzen, die auf Kosten der jungen und zukünftigen Generation gehe. Statt die Bevölkerung aufzuklären, spiele die Politik mit den Ängsten der Bürger.

Beitrag zur Arbeitslosen-Versicherung wird später gesenkt

Der CSU-Sozialexperte Stephan Stracke, der auch in der Rentenkommission sitzt, zeigte sich enttäuscht, dass der Minister die Absenkung des Beitrags zur Arbeitslosen-Versicherung nicht auch in das Rentenpaket eingebunden habe.

Heil will die Absenkung um 0,3 Prozentpunkte noch in diesem Jahr umsetzen und ab 2019 in Kraft setzen.

Im kommenden Jahr sollen die Grundrente eingeführt und Selbstständige in die Altersvorsorge eingebunden werden (VersicherungsJournal 2.2.2018).