Ein Drittel der Mittelständler ist schon mal gehackt worden

26.3.2019 – Auf der MMM-Messe von Fonds Finanz vergangene Woche in München waren Cyberrisiken ein zentrales Thema. Nikolaus Stapels, selbstständiger IT-Fachberater und Experte für das Gewerbeversicherungs-Geschäft, berichtete in seinem Vortrag über die IT-Sicherheit in kleinen und mittleren Unternehmen. Noch immer unterschätzten viele Geschäftsführer, wie leicht sie Opfer werden könnten.

Nikolaus Stapels, selbstständiger Fachberater für Cybersicherheit der Vertriebssoftware24 GmbH in Klein-Rönnau und unter anderem für die VdS Schadenverhütung GmbH tätig, konzentriert sich auf das Thema IT-Sicherheit in kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Nikolaus Stapels (Bild: Winkel)

Auf der 13. Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse des Veranstalters Fonds Finanz Maklerservice GmbH vergangene Woche in München (VersicherungsJournal 20.3.2019) gab er einen Überblick zum Thema Cyberrisiken.

Unternehmen sind Zufallsopfer

Die Argumente zur Selbstberuhigung seien zahlreich: „zu klein“, „bei mir ist nichts zu holen“ und „es ist noch nie was passiert“. Ähnlich wie bei konventionellen Einbrüchen, seien gehackte Unternehmen aber meist Zufallsopfer. Hacker suchten keinesfalls Ausschau nach „lohnenden“ Zielen, sondern in erster Linie nach schlecht gesicherten. Wo es keine Beute in Form wertvoller Daten gebe, sei mit Zerstörungen zu rechnen, so Stapels.

Laut einer IHK-Studie seien 33 Prozent aller Mittelständler schon einmal gehackt worden, die anderen würden es noch, so Stapels. Dieses Risiko ist der Versicherungswirtschaft durchaus bewusst. Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat sich des Themas in verschiedenen Initiativen angenommen (VersicherungsJournal 4.2.2019).

Anfällige Hardware im Umlauf

Haupteinfallstor für Viren, Spyware und Erpressungstrojaner seien USB-Sticks und Geräte, die per USB-Slot aufgeladen würden, wie E-Zigaretten oder Smarthome-Geräte. Elektronische Geräte hätten softwareseitig oft noch das leicht knackbare Standardpasswort des Herstellers. Über Wlan-Router lasse sich so beispielsweise leicht in Netzwerke eindringen, denn die Passwörter seien im Internet verfügbar, erklärte Stapels.

Auch sonst benutzten viele User immer noch leicht zu erratende Passwörter aus dem persönlichen Lebensbereich, die noch dazu identisch bei mehreren Portalen verwendet würden. „Das ist hochgefährlich“, warnt Stapels, „denn jegliche Art von persönlichen Daten wird mittlerweile verkauft und auf Passwort-Tauglichkeit ausgewertet“. Und werde kein Passwort entschlüsselt, seien die Daten immer noch für Betrugsversuche mittels „Social Engineering“ verwendbar.

Erst viel später entdeckt

Unternehmen merkten häufig erst nach Wochen oder Monaten, dass sie gehackt wurden, was die Aufklärung immens erschwere, ergänzte Stapels. Gut, wer dann versichert ist, denn IT-Forensiker und Fachanwälte für IT- und Datenschutzrecht sind nach Hackerangriffen gefragte Fachleute, die sich entsprechend teuer bezahlen lassen.

Bei „Serienschäden“, das heißt ähnlich gelagerten Hacking-Angriffen bei verschiedenen Opfern, ließen sich gegebenenfalls über Gemeinsamkeiten die Urheber erkennen. Kaufen die Opfer beispielsweise alle vorher beim gleichen Dienstleister ein, liege ein Datendiebstahl dort nahe. Häufig seien es aber Mitarbeiter, die Daten manipulieren, für den Ausfall der IT sorgen oder vertrauliche Daten an die Öffentlichkeit spielen, weiß Stapels.

Das Plenum beim Vortrag des Experten für Cybersicherheit Nikolaus Stapels auf der 13. MMM (Bild: Winkel)

Erhebliche Bußgelder bei Verstößen gegen die DSGVO

Unabhängig vom Verursacher deckt eine Cyberversicherung neben fremden auch eigene Schäden, wozu neben einer Betriebsunterbrechung (VersicherungsJournal 4.3.2019) auch Bußgelder für Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (VersicherungsJournal 22.5.2018) gehören. Dazu kann es bei unvollständigen oder verspäteten Meldungen zu Datenschutzverstößen angesichts einer nur dreitägigen Meldefrist schnell kommen.

Dass Versicherungsschutz keine absolute Sicherheit nach einem Cyberangriff bietet, hat sich allerdings im Fall der Schadsoftware „Notpetya“ gezeigt. Der Anbieter Zürich Insurance in den USA stellt sich seither auf den Standpunkt, dass „Notpetya“ vom russischen Staat lanciert worden wäre und daher unter den Ausschluss von staatlichen Angriffen fallen würde. Der Fall ist derzeit vor Gericht anhängig.