Ein Direktversicherer wird Liebling der Makler

10.12.2019 – Die Hannoversche und die Dialog sind die Favoriten der unabhängigen Vermittler bei Risikoleben-Policen. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Auflage IV/2018 der Asscompact Trends.

Risiko-Policen spielen im Neugeschäft der deutschen Lebensversicherer eine zunehmend größere Rolle. 2017 war diese Produktgruppe mit 1,17 Millionen Neuverträgen nach Daten des Map-Reports die zweitgrößte hinter Kollektivversicherungen.

Der Anteil an den insgesamt eingelösten Versicherungsscheinen in der Hauptversicherung lag bei fast einem Viertel – und war damit fast doppelt so groß wie 2006 (VersicherungsJournal 12.10.2017).

Große Bedeutung im unabhängigen Vertrieb

Auch im unabhängigen Vertrieb gehört die Risikolebens-Versicherung zu den gefragtesten Produkten. Dies belegen die letzten Auflagen der Asscompact Trends. Die Studienreihe wird quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt.

Basis ist jeweils eine Onlinebefragung zu diversen Vertriebsthemen von mehreren Hundert unabhängigen Vermittlern. Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Auflage wird mit 422 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Durchgeführt wurde die Umfrage zwischen Ende September und Mitte Oktober 2019.

In der Absatzhitparade der Vermittler landet diese Produktart regelmäßig auf den vorderen Plätzen. Sie schaffte es im besten Fall sogar auf die sechste Position (6.12.2019, 17.9.2019, 6.6.2019). Deutlich über die Hälfte bis zu fast 60 Prozent berichteten dabei von einem zuletzt „(sehr) guten“ Geschäft.

Die Vermittlerfavoriten in Risikoleben

Im Rahmen der Untersuchung werden die Vermittler auch nach ihren persönlichen Favoriten in insgesamt 39 Produktlinien gefragt. Dabei können sie über ein Drop-Down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingegeben.

In der Risikolebens-Versicherung liegt die Hannoversche Lebensversicherung AG auf dem Spitzenplatz. Die als Direktversicherer bekannte Gesellschaft konnte fast jede fünfte der insgesamt 389 abgegebenen Favoritenstimmen auf sich vereinen. Hauchdünn dahinter folgt die auf den Maklervertrieb spezialisierte Dialog Lebensversicherungs-AG.

Den Bronze-Rang sicherte sich die Europa Lebensversicherung AG mit einem Anteil von gut einem Zehntel. Die Positionen vier bis sechs belegen die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Deutsche Lebensversicherungs-AG (DLVAG) und die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland. Auf die drei vorgenannten Anbieter entfielen zwischen acht und knapp sieben Prozent der Nennungen.

Gewinner und Verlierer

Die Hannoversche holte sich aktuell den Spitzenplatz zurück, den sie im Quartal zuvor an die Dialog verloren hatte. Die Führungsrolle hatte die VHV-Tochter davor bereits für viele Quartale inne gehabt (22.2.2019, 31.7.2017).

Für die Europa geht es schon seit vielen Quartalen weder nach oben noch nach unten. Die Allianz zog wieder an der DLVAG vorbei. Die Dela verbesserte sich vom siebten auf den sechsten Rang. Sie hatte es vier Asscompact-Trends-Auflagen zuvor – nur kurz nach ihrem Markteintritt (6.2.2018) – gleich in die Top Ten geschafft.

Zwei Plätze verloren (auf sieben) hat die Delta Direkt Lebensversicherung AG. Auf den Positionen acht bis zehn liegen wie im Vorquartal die Zurich Life Assurance plc. (Eagle Star), die Interrisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group und die Basler Lebensversicherungs-AG.

Bezugshinweis

Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Die Studie Asscompact Trends IV/2019 hat als aktuelles Sonderthema die „Nutzung von Portalen in der bAV-Verwaltung“ behandelt (6.12.2019).

Der 145-seitige Berichtsband kann für 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur Risikolebens-Versicherung

Mit dem Thema Biometrie im Allgemeinen beziehungsweise Risikoleben im Speziellen haben sich in letzter Zeit zahlreiche weitere Studien und Untersuchungen beschäftigt. So haben etwa die Wirtschaftswoche (Medienspiegel 6.11.2019) und das Handelsblatt (Medienspiegel 12.5.2019) in Zusammenarbeit mit Analysehäusern Tarifrankings veröffentlicht.

Im März hat die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) die vierte Auflage ihres „Produktratings Risikolebens-Versicherung“ publiziert (22.3.2019). Ende des vergangenen Jahres hat die Map-Report-Redaktion ihr Biometrie-Rating aktualisiert (VersicherungsJournal 4.12.2018, 7.12.2018).

Zudem hat die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. in einer Qualitätsumfrage unter ihren Partnermaklerbetrieben die für das Neugeschäft wichtigsten (12.2.2019) sowie die leistungsstärksten Anbieter ermittelt (18.2.2019). Die Beitragsstabilität hat nach der Franke und Bornberg GmbH (22.12.2016, 19.12.2014) auch die Morgen & Morgen GmbH (M&M) unter die Lupe genommen (14.12.2018).